「ＡＥＤ　約１万８０００台」の自主回収を発表　オムロンの子会社　ごくまれに「電気ショックが発生しない可能性」

「ごく稀にではあるが電気ショックを供給できない可能性がある」として、オムロンの子会社がＡＥＤ（自動体外式除細動器）約１万８０００台の自主回収を発表しました。



オムロンの子会社・オムロンヘルスケア（京都府向日市）が自主回収を発表したのは、ＡＥＤ「自動体外式除細動器レスキューハートＨＤＦ−３５００」のうち、２０２３年７月〜今年５月に出荷された１万８２４５台です。



ＡＥＤは、心停止した患者に対し電極パッドを通して電気ショックを与え、除細動を行う＝心臓がけいれん（細動）した状態を取り除く装置です。





オムロンヘルスケアによりますと、今回自主回収の対象となった製品は、イギリスのメーカーが製造し、オムロンヘルスケアが仕入れて日本全国に出荷されたものです。その製造メーカーが実施した品質試験の結果、ごく稀にではあるものの、本体内部の回路基板部分に故障が生じ、電気ショックが発生しない可能性がある点が判明したというです。ヨーロッパの環境規制要件を満たすために一部の部材を変更したことが要因だということで、実際に故障や健康被害が起きた報告は、現時点ではないということです。オムロンヘルスケアは「納入先（全国約１万６０００施設）はすべて把握していて、電気ショックが起きなかった場合の対処方法などについて情報提供した上で、準備でき次第、交換品を発送の上で対象製品を回収する」としています。