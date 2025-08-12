ウェスティンホテル東京にて、平日限定のデザートブッフェ「Autumn Harvest Dessert Buffet」を開催。

期間：2025年9月1日（月）〜11月7日（金）※平日限定

時間：15:00〜17:00（L.O. 16:30）※90分制

料金：大人 6,500円（税・サ込）／お子様 3,500円（税・サ込）

場所：インターナショナルレストラン「ザ・テラス」（1F）

予約・問い合わせ：インターナショナルレストラン「ザ・テラス」Tel.03-5423-7778、Webサイト

インターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、実り豊かな秋の恵みを、洗練されたデザートで堪能できます。

栗・ぶどう・洋なし・りんご・かぼちゃ・さつまいもと、秋を象徴する“主役たち”が、創造性あふれる20種類以上のデザートに昇華させたデザートブッフェです！

デザート例：

熊本県産栗のモンブランフランス産栗のモンブランリ・オレ2025スイートポテトりんごとチョコレートのタルトシブーストシャインマスカットのトライフルかぼちゃとオレンジのボローヴァンさつま芋のモンブランタルトブランマンジェ 葡萄のコンポート洋なしとチョコレートのタルト“ベルエレーヌ”イチジクとくるみのタルトアンブルペカン洋なしのクレームブリュレマロンシャンティーアップルクーヘンマロン牛乳りんごとラムレーズンのキャラメリゼかぼちゃのバスクチーズケーキ

ホテルを囲む豊富な緑と水、光が感じられ、開放的な空間が広がるインターナショナルレストラン「ザ・テラス」

そこで提供される「Autumn Harvest Dessert Buffet オータムハーベスト デザートブッフェ」は、実りの季節にふさわしいデザートの数々を、好きなだけ楽しめます☆

デザートには、栗・ぶどう・洋なし・りんご・無花果・かぼちゃ・さつまいも・木の実と、秋を象徴する多彩な食材を使用。

ペストリーシェフ率いる熟練のチームが、繊細かつ創造的なデザートの数々へと昇華させます。

一つひとつ、丁寧にこだわって作り上げた20種類以上ものデザートが、秋のひとときを贅沢に彩るデザートブッフェです！

熊本県産栗のモンブラン・フランス産栗のモンブラン

熊本県産とフランス産の栗を使い分けた「モンブラン」に

さつま芋のモンブランタルト

濃厚な味わいを楽しむ「さつま芋のモンブラン」と、魅力の異なる3種類のモンブランを展開。

シャインマスカットのトライフル

瑞々しいシャインマスカットが贅沢な「シャインマスカットのトライフル」や

アンブルペカン

ヘーゼルナッツの香ばしいクリームにペカンナッツが食感豊かな「アンブルペカン」など、味のバランスから香りや食感、外観まで繊細にこだわりつくしたデザートが並びます☆

香ばしくキャラメリゼしたりんごが甘酸っぱい「りんごとチョコレートのタルトシブースト」や

りんごとラムレーズンのキャラメリゼ

「りんごとラムレーズンのキャラメリゼ」に

アップルクーヘン

「アップルクーヘン」

洋なしとチョコレートのタルト“ベルエレーヌ”

「洋なしとチョコレートのタルト“ベルエレーヌ”」

イチジクとくるみのタルト

「イチジクとくるみのタルト」「かぼちゃのバスクチーズケーキ」なども登場。

グラスデザートから季節の味覚をふんだんに用いた焼き菓子まで、バリエーション豊富に揃えたデザートで、収穫の秋を存分に味わうひとときが提供されます。

自然豊かなパティオを望む開放的なダイニングで、夏から秋へと向かう季節の移ろいを感じながら、上質な午後の時間を楽しめる内容です！

栗・ぶどう・洋なし・りんご・かぼちゃ・さつまいもなど、秋を象徴する食材を使った20種類以上のデザートブッフェ。

ウェスティンホテル東京の「Autumn Harvest Dessert Buffet」は、2025年9月1日〜11月7日まで平日限定で開催です☆

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

