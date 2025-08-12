大雨で線路に土砂が流れ込むなどの被害が出ているJR日豊本線では、復旧の見通しが立たず利用客に影響が出ています。

日豊本線は8日の大雨で線路に土砂が流入したり、盛り土が崩れる被害が出ています。

JR九州によりますと復旧の見通しは立っておらず、当面の間鹿児島駅と西都城駅の間で運転を見合わせるとしています。

鹿児島中央駅では戸惑う利用客の姿が見られました。

（国分に向かう中学生）「運転が止まっている、サッカーの練習試合が国分海浜公園である」「バスか車でむかう、今から親に電話してみる」

一方、国分駅でも姶良市方面にに向かえず、車に切り替える利用者も。

（息子を姶良市まで送る）「列車が出ないなか家を出ようとしていた、車で送ってあげようかなと、姶良まで行こうとしていたので」

（中学生の息子）「映画を観に行く。不便、やっぱり」

JR九州ではお盆休み明けの来週から利用者も増えることから、「対応を検討している」としています。このほか、肥薩線も吉松駅と隼人駅の間で運行を取りやめています。

バスにも影響が出ています。

九州自動車道の人吉インターと南関インターの間が通行止めとなっているため、高速バスは鹿児島と福岡・熊本を結ぶ便が運休しています。

・