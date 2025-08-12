大人の所有欲を刺激する風合い！【キャサリンハムネットロンドン】のレザー財布が特別な贈り物としてもAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
遊び心と本革の魅力が融合！【キャサリンハムネットロンドン】の二つ折り財布で手元に上質をまとえる一品がAmazonで販売中！
常にセクシーで遊び心があふれるコレクションを発表し続けている人気のブランド「キャサリンハムネット」から、植物タンニンなめしの高級キップレザー(子牛革)を国内の工場でアンティーク調に染め上げ、複雑な型押しや揉み加工で他にはない風合いにこだわった、遊び心のあるカラーコンビが人気のカラーテーラードシリーズの新作が登場。さらに表面に入ったデザインのアクセントとなるステッチ加工は職人一つ一つ丁寧に手縫いで仕上げていて、より味わい深く仕上がっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
植物タンニンなめしによるアンティーク調の子牛革が、唯一無二の表情を生み出す高級感あふれる仕上がりになっている。
→【アイテム詳細を見る】
職人による手縫いステッチがアクセントとなり、革本来の味わいとクラフト感を同時に楽しめるディテールが魅力。
カード入れ10箇所やファスナー式小銭入れなど、収納力と機能性を両立したミドルサイズで日常使いにも最適。
→【アイテム詳細を見る】
ユニセックス仕様で性別を問わず使えるため、シンプルながらも印象に残るギフトとしても喜ばれる。
遊び心と本革の魅力が融合！【キャサリンハムネットロンドン】の二つ折り財布で手元に上質をまとえる一品がAmazonで販売中！
常にセクシーで遊び心があふれるコレクションを発表し続けている人気のブランド「キャサリンハムネット」から、植物タンニンなめしの高級キップレザー(子牛革)を国内の工場でアンティーク調に染め上げ、複雑な型押しや揉み加工で他にはない風合いにこだわった、遊び心のあるカラーコンビが人気のカラーテーラードシリーズの新作が登場。さらに表面に入ったデザインのアクセントとなるステッチ加工は職人一つ一つ丁寧に手縫いで仕上げていて、より味わい深く仕上がっている。
→【アイテム詳細を見る】
植物タンニンなめしによるアンティーク調の子牛革が、唯一無二の表情を生み出す高級感あふれる仕上がりになっている。
→【アイテム詳細を見る】
職人による手縫いステッチがアクセントとなり、革本来の味わいとクラフト感を同時に楽しめるディテールが魅力。
カード入れ10箇所やファスナー式小銭入れなど、収納力と機能性を両立したミドルサイズで日常使いにも最適。
→【アイテム詳細を見る】
ユニセックス仕様で性別を問わず使えるため、シンプルながらも印象に残るギフトとしても喜ばれる。