「三首」を温めれば全身ぽっかぽか!? デスクワークが多い人もすぐにできる方法とは【眠れなくなるほど面白い 図解 冷えと乾燥の話】

血流改善のカギを握るのは「首・手首・足首」

三首が冷えると全身が冷える

体が冷えると血流が悪くなり、血流が滞ると肌は乾燥します。つまり、冷えと乾燥を防ぐには血流をよくすることが不可欠。この章では、血流改善のために今すぐ実践できることを紹介します。

まず、手軽で確実に血流をスムーズにする方法が、３つの「首」をあたためることです。３つの首とは、「首・手首・足首」のことで、合わせて「三首」とも呼ばれています。三首は、ほかの部分よりも筋肉や脂肪が少なく、加えて太い血管が体表の近くにあります。そのため体の熱が逃げやすく、外気によって血液が冷えやすい場所。ここを通る血液が冷えれば、めぐりめぐって全身が冷えてしまいます。ただし、逆に「三首をあたためれば、全身があたたまる」のも事実です。

おすすめの方法は３つ。１つ目は、ストールやレッグウォーマーなどの防寒アイテムで外側からあたためること。冬だけでなく、夏のクーラーが効いた室内でも有効です。

２つ目は、湯船に入るときは半身浴ではなく、首までつかること。首が冷えると、入浴の保温効果も低下します。

３つ目は、手首足首から手足をしっかりパタパタ振ること。どこでもできて即効性があり、特にデスクワークが多い人などは、血流が停滞しないようこの方法でこまめに足を動かすのが効果的です。

また、三首のほかにも重要なのが「お腹」。忘れずに腹巻をつけてあたためてください。

首・手首・足首をあたためる方法３選

薄い皮膚の下に太い血管が通っているため、寒さの影響を受けやすい三首。ここを重点的にあたためることで効率よく全身があたたまります。

１．アイテムを活用する

手袋は手首まで、くつ下はくるぶしがしっかり隠れるものを選びましょう。

あたたかい室内では、手先や足先が出るアームウォーマーやレッグウォーマーがおすすめ。

２．半身浴より全身浴

首までつかることで、短時間でも全身がぽかぽかに。40 ～41℃ぐらいのお湯に10分程度が理想。長湯すると心臓に負荷がかかりすぎるので、10分以内に抑えるのがポイントです。

３．こまめに動かす

冷えて筋肉が収縮した状態が続くことで、血流がどんどん悪くなります。日常的に意識して手足を動かし、末端まで血液を流しましょう。足先じゃんけんや貧乏ゆすりなどもじつは効果的。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 冷えと乾燥の話』著：石原新菜