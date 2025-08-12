SFTS¤Î´¶À÷¼Ô¤¬µîÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ8·î3Æü¤Þ¤Ç¤Ë124¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë ²áµîºÇÂ¿¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¡ÖSFTS¡á½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡×¤Îº£Ç¯¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬¡¢µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ124¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSFTS¡×¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤Ä¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢È¯Ç®¤ä¤»¤¡¢¤ª¤¦ÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ÆÃ×»àÎ¨¤Ï1³ä¤«¤é3³ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡ÖSFTS¡×¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éº£·î¡Ê8·î¡Ë3Æü¤Þ¤Ç¤Ë124¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î120¿Í¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î134¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSFTS¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â½é¤á¤Æ´¶À÷¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁð¤ÎÌÐ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤ÏÄ¹Âµ¡¢Ä¹¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¾åÅÄ,
¥Û¥Æ¥ë,
²£ÉÍ,
ÂçÁ¥,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî,
Ê©ÃÅ