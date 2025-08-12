¤Ê¤ó¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡© º£±Ê¾ºÂÀ¤Ë¡ÈÂÇ¼Ô¤¬º®Íð¡É¡Ö¿¿¤óÃæ¤ä¤ów¡×ÀäÌ¯¤¹¤®¤ëËâµå¢ª¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¡Ö¤µ¤¹¤¬º£±ÊÀèÀ¸¡×
¡ÚMLB¡Û¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹3¡Ý2¥«¥Ö¥¹¡Ê8·î10Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8·î11Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûº£±Ê¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡ÈËâµå¡É¢ªÂÇ¼Ô¤¬º®Íð
8·î10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î11Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÂÐ¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
6²óÎ¢¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿1ÈÖ¤Î¥á¥¤¥·¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æº£±Ê¤Ï¡¢½éµå¡¢²÷Â®µå¤Ç¸«Æ¨¤·¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¡¢2µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿129km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢3µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶»¸µ¶á¤¯¤òÆÍ¤¯145km/h¤ÎÂ®µå¤Ç2¤Ä¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤ÆÄÉ¤¤¤³¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È0-2¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢º£±Ê¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¡¢130km/h¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡£¤³¤ì¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥¦¥£¥ó¤âÁ´ÎÏ¤ÇÂª¤¨¤Ë¤«¤«¤ë¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¤¬¿¶¤ê½Ð¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤ËÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ø¤È¼ý¤Þ¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µåÂ®º¹¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌñ²ð¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤È¤¹¤ëº£±Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÅêµå½Ñ¤¬¸÷¤ëÃ¥»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿º£±Ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤ëÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿¿¤óÃæ¤ä¤ów¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬º£±ÊÀèÀ¸¡×¡ÖµåÂ®¤òÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Ë¤·¤ÆÂÇ¤Á¤Å¤é¤¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Á°²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¼«ºß¤ËÁà¤Ã¤Æ»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¯¤â¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤òÁà¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤Åê¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£±Ê¡£Á°²óÆ±ÍÍ¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÆ¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ²¡¹¤¿¤ëÅêµå¤Ç¡¢¸«»ö¡¢»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë