今回は、自分の父親の会社を乗っ取って社長になろうとたくらんでいるだけではなく、秘書と不倫している夫に対し、妻が反撃したエピソードを紹介します。

こんな最低夫、絶対に次期社長になんかさせない…

「私の父は社長で、私も父の会社で働いていましたが、父は最近病気で亡くなりました。ちなみに私は、5年前に年下の社員と結婚。夫は仕事が忙しいとかで全然帰宅しないのですが、どうやら秘書と不倫しているようです……。そして夫は『早く俺を次期社長に任命しろ！』とうるさく言ってきますが、不倫夫を社長にさせるつもりはありません。

夫を会社から追放するためにも、夫の不倫の証拠を掴むべく、探偵に不倫の現場写真の撮影を依頼。また私は夫と秘書が2人きりでいる部屋に、こっそり盗聴器を仕掛けました。そして数週間後、盗聴器で録れた音声を聞くと、生々しい音声が入っていました。

この音声を重役会議で流し、重役たちにも披露。不倫の証拠写真も見せました。『会社で不倫するような男ですよ？』『次期社長にふさわしいとは思えないですよね？』と言いましたが、みなうなずいていました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年5月）

▽ このほかにもこの夫は会社の金を私的に不正使用したりしていたのだとか……最低すぎますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。