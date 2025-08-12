「エンゼルス−ドジャース」（１１日、アナハイム）

ドジャース・山本由伸投手が４回２／３、メジャー自己ワーストを更新する６失点でＫＯされた。同じく自己ワーストを更新する６四死球を与えた。試合前まで２・５１だった今季防御率は２・８４に悪化した。

山本は初回初球を先頭打者被弾するなど、いきなり２失点。エンゼルスの１番・ネトに外角低め１５４キロをとらえられ、右中間スタンドへ運ばれた。１死後、トラウト、ウォードへ連続四球。２個目の四球はフルカウントからの低め１５３キロがかなり辛いボール判定となる不運もあり、一、二塁とピンチを招くと、モンカダの右前適時打で２点目を奪われた。

その後は安打を許さなかったが五回に２四死球と４安打を集中されさらに４点を失い、ベンチからロバーツ監督が出て交代を告げられた。

この日は９９球のうち３９球がボール。山本は際どいコースを狙って投げ続けたが、球審の安定しない判定も投球に影響したかもしれない。

今季ここまで１０勝７敗、防御率２・５１。前戦３日のレイズ戦で六回途中無失点、無四球、６奪三振の好投で１０勝目。２年目で初の２桁勝利を達成し、防御率を２・５１に良化させていた。

チームでただ一人、開幕から先発ローテーションを守る山本。当初は前日１０日に登板する予定だったが、首脳陣は休養日を１日多く与えるため、登板日を変更。この日は中７日のマウンドとなったが、結果を出せなかった。