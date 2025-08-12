心霊現象より怖い…!!ご飯に誘ったらセクハラで人事に訴えられそうになった話【作者に聞く】
「飲みにいくぞ！」ひと昔前は、上司のこのひと言で飲みに連れて行ってもらっていたものだが、現在はハラスメント問題となりかねないので、なかなか社員を誘いづらいのが現状。ましてや男性が女性を誘うとなるとパワハラだけでなくセクハラとも取られかねない。今回のエピソードは、男性上司が女性事務員に食事会の声がけをしただけなのに、セクハラで人事に訴えられそうになった話をお届けする。世の男性にとって怪談話よりもゾッと背筋が凍る話である。戦々恐々としながらご覧あれ。
ある会社の事業所にマッサンという女性事務員がいた。本作は実話がベースのエピソードなのでマッサンも実在の人物である。マッサンは部長に会うと、ことあるごとに「ごはんに連れて行ってください〜」とおねだりをしていたが、「また今度ね」と流され、なかなか実現せずにいた。
そんなある日、しつこいおねだりに根負けした部長が「みんなで食事に行くけど、一緒に行く？」とマッサンに声をかけた。その数時間後、我が身に“危険”が忍び寄るとも知らず…。部長の身に起こった予期せぬ恐怖展開とは一体…!?周りの社員たちは一同に「ヤバイな…」とざわついたという。
本作『食事会の声がけをしただけでセクハラで人事に訴えられそうになった話』はブログ『ぷく子OLとイッヌの日常』の中で紹介されているエピソード漫画で、作者であるぷく子(@pukukoOL)さんは現在はWebデザイナーとして働いているが、過去にさまざまな職種を経験してきた。今回のエピソードは、某会社の事業所で事務員として働いていたころの話である。ぷく子さんにマッサンについて話を聞いてみた。
――マッサンには社内に「お気に入り」が多数いますよね。部長もそのひとりだったはずでは？
はい、部長もお気に入りです。基本的には権力者が好きで、お気に入りと、そうではない人への態度は天と地ほど違うのでわかりやすいです。
――なのに、どうしてセクハラで訴えようとしたのでしょう？
それがマッサンの不可解なところで…。ツンデレというか、気分屋というか…。部長に食事を誘われたときも「本当ですかぁ？うれしいですぅ」と答えていたらしいんですけど。
今の時代、どの企業もハラスメントに対して敏感で、一度訴えられると出世や人生にも響きかねない。マッサンのような子には気をつけて接しなければ、よかれと思ってした発言が自分の計り知れぬところで刃となって己を刺してくることも…！今回は男性上司が危険にさらされたが、男女ともに気を付けておきたい事例だ。
取材協力：ぷく子(@pukukoOL)
