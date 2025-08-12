ウェスティンホテル横浜が、季節ごとに変化する食の体験と上質なホテルステイとして、2025年秋の新メニュー＆ディナープランを発表。

地産食材のビュッフェとピンクのスイーツが登場するほか、ディナー・ビュッフェは時間無制限で楽しめます☆

ウェスティンホテル横浜「PACIFIC TABLE」秋メニュー＆ディナープラン

提供期間：2025年9月より順次

レストランへの問い合わせ：PACIFIC TABLE TEL 045-577-0870、公式ウェブサイト

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が、2025年秋の新メニューとディナープランを発表。

2025年7月にオープンしたインターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）」では、9月・10月限定の新メニュー「パシフィック・テーブル秋の収穫祭」が提供されます！

また、同レストランでの朝食やディナーを楽しめる、期間限定の宿泊プランも提供中です。

「パシフィック・テーブル」は、三浦半島・足柄・三崎漁港など、神奈川県を中心とした地元の新鮮な食材をふんだんに使用し、世界各国の美食を堪能できる、インターナショナル・ビュッフェ・レストラン。

レストラン奥に併設された「デザートルーム」は、ピンクを基調とした写真映えするスイートな空間で、訪れる方の心を華やかに彩るような色とりどりのスイーツが並びます☆

今回、「パシフィック・テーブル」では、オープンからわずか2ヶ月でメニューを刷新。

ライブステーションで提供される握り寿司や、開業以来好評の特製担担麵など、人気のメニューは継続されます。

季節ごとのアップデートを通じて、訪れるたびに新しい美味しさとの出会いを提供してくれるのも嬉しいポイントです。

パシフィック・テーブル秋の収穫祭

提供期間：2025年9月1日（月）〜

営業時間：平日 11:30〜14:00 、土日祝 1）11:30〜13:00／2）13:30〜15:00（各90分制）

料金：

平日 大人 6,900円／お子様（4〜12 歳）3,450円

土日祝 大人 8,500円／お子様（4〜12 歳）4,250円

インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「パシフィック・テーブル」では、季節に応じたシグネチャーメニューが随時アップデートされています。

2025年9月・10月は神奈川の食材を中心に、秋の味覚を活かした多国籍料理を展開。

地元の恵みとともに楽しむ新メニューを紹介します。

神奈川県産やまゆりポークのバラ肉ロール低温ロースト

神奈川県のブランド豚、やまゆりポークを使用した「神奈川県産やまゆりポークのバラ肉ロール低温ロースト 」

甘い味わいと融点の低い脂の旨みを、アクセントのハーブが引き立てます！

三崎鮮魚の丸ごとタンドリーフィッシュコリアンダーサルサ

「三崎鮮魚の丸ごとタンドリーフィッシュコリアンダーサルサ 」には、三浦半島・三崎港で獲れた、その日の旬のものを使用。

スパイス香る、ユニークなアプローチで仕上げたメニューです☆

パシフィックテーブルシグネチャー “土鍋”

秋鮭とイクラ、旬の栗を使った炊き込みご飯は、秋の味覚を存分に堪能できるメニュー。

「パシフィックテーブルシグネチャー “土鍋” 」は、締めの一皿にもおすすめです！

金曜日＆土曜日限定ディナー・ビュッフェ

開催日：2025年10月3日（金）より毎週金曜日と土曜日

営業時間：17:30〜20:30（左記時間内であれば何時間でも滞在可能、最終入店は19:00）

料金：大人 9,000円 / お子様（4〜12 歳）4,500円

2025年10月より、週末限定の“時間無制限”ディナー・ビュッフェが新たにスタート。

金曜・土曜の夜は時間を気にせず、ゆったり食事を楽しめます。

翌朝の予定を気にせず過ごす週末の夜、大切な方との語らいにとともに、心ほどける美食のひとときを「PACIFIC TABLE」が提供。

開放感あふれるレストランで、思い思いのディナータイムが楽しめます☆

ピンク デザート・ビュッフェ コラボレーション with ピエール・エルメ・パリ

提供期間：2025年9月1日（月）〜

営業時間：平日限定 15:00〜16:30（90 分制）

料金：大人 6,500 円、お子様（4〜12 歳）3,250 円

※ピエール・エルメ・パリコラボレーションスイーツ写真はイメージです

「PACIFIC TABLE」のデザートルームではピンクをテーマに、季節感と華やかさを演出したデザートビュッフェを提供。

2025年9月・10月は「ピンク デザート・ビュッフェ コラボレーション with ピエール・エルメ・パリ。ピエール・エルメ・パリ」とのコラボレーションスイーツが用意されます。

さらに、人気のレアチーズケーキは装いも新たにピンクカラーで登場し、ピンク尽くしのデザートが並びます☆

パシフィック・テーブル 新オープンの特別宿泊プラン

提供期間：2025年7月7日（月）〜9月29日（月）

内容：

「パシフィック・テーブル」にて、地元の新鮮な食材を使用した朝食ビュッフェを提供全室に完備された「ヘブンリーベッド」で快適な睡眠を体感1泊あたり2,000 Marriott Bonvoy ボーナスポイントを進呈

「パシフィック・テーブル」の新オープンを記念し、期間限定の宿泊パッケージを販売中。

「パシフィック・テーブル」で朝食を楽しめるほか、1泊あたり2,000 Marriott Bonvoy ボーナスポイントを進呈。

さらに全室に完備されたウェスティンこだわりの「ヘブンリーベッド」にて、暑さや季節の変わり目に感じやすい疲れを癒す、快適な睡眠を体感できます☆

アニバーサリープラン

提供期間：〜2025年9月30日（火）

内容：

ディナー ホテル最上階「アイアン・ベイ」にて、シャンパン1杯付きの特別4品コース朝食 「パシフィック・テーブル」にて、地産食材を活かしたビュッフェ形式の朝食

ディナー提供時間：17:30〜22:00（L.O. 21:30）、約2時間（開始17:30・17:45・18:00・20:00・20:15・20:30から選択）

朝食提供時間：6:30〜10:00（土日祝は 7:00〜10:00）

※空席状況により、希望時間に案内できない場合があります

※ディナーは2時間制、17:30・17:45・18:00・20:00・20:15・20:30開始のいずれかです

※季節や仕入れ状況により、食材やメニューが変更となる場合があります

ウェスティンホテル横浜では、特別な記念日や大切なひとときを、より印象深く演出するアニバーサリープランも用意。

「パシフィック・テーブル」での朝食に加え、 ホテル最上階のグリルダイニング「IRON BAY（アイアン・ベイ）」での夕食が含まれています。

みなとみらいの煌めく夜景を背景に、非日常的なひとときを過ごせるプランです！

地元の恵みとともに楽しむ秋のメニューと、ピンク尽くしのデザートビュッフェが登場。

ウェスティンホテル横浜「PACIFIC TABLE」の「秋メニュー＆ディナープラン」は、2025年9月より順次提供です☆

