¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/12¡Û¸¦¥Ê¥ª¥³¤¬8·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤ò´é½Ð¤·¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¸¦¤Ï¡Ö8·î8Æü¤ÏÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü µ×¡¹¤Ë²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ¼¤Ç²Î¼ê¤Î¤Ò¤È¤ß¤¬36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤Î´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤âÈäÏª¤·¡Ö¥±¡¼¥¤Ï¡¢¼Ì¿¿ÉÕ¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥ »ä¤Ï1ÈÖÍÄ¤¤»þ¤Î¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿ ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÉ×¤ÎÌî¸ýÅµÉ×»á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤ ¤Ò¡¼¤Á¤ã¤óHappy Birthday ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤´²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤ ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¸¦¤µ¤ó¤¬Êì¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¾îÍÍ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ë»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö°¦°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿ÉÕ¤¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦¤Ï1987Ç¯7·î¡¢¸µÇÐÍ¥¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÌî¸ý»á¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢1989Ç¯8·î¤ËÂè2»ÒÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸¦¥Ê¥ª¥³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¾®ÀîºÚÅ¦¤¬È¿±þ
