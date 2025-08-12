「超可愛い」「ハマのジャンヌダルク」横浜FC“勝利の女神”が特別なユニフォームで誕生日を報告
横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが12日に自身のインスタグラム(@_m_m_monika)を更新し、25歳の誕生日を迎えたことを報告した。
三田さんは「25歳になりました」と青のハートの絵文字を付けて綴り、2枚の写真を投稿。背番号「812」の横浜FCユニフォームと白のホットパンツを身に着け、ポーズを取っている。
コメント欄では「お誕生日おめでとうございます」「ハッピーバースデー!」「素敵な1年となりますように」「超可愛いです」「ハマのジャンヌダルク」「これからも横浜FCを宜しく頼みます!!」と祝福のメッセージなどが送られた。
三田さんは女優やアイドルとして活動し、女性ユニット『アイオケ』でボーカル・リーダーを担当。横浜FCのスタジアムMCは2020年から務めている。
