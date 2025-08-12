中町綾、“30万円以上”クレカ不正利用被害告白「マジ最悪な1週間の始まりです」
【モデルプレス＝2025/08/12】YouTuberの中町綾が8月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。クレジットカードの不正利用被害に遭ったことを告白した。
【写真】中町綾、カードの不正利用被害に怒り
2日にハワイを満喫する姿を公開していた中町は、今回「ハワイ帰りでテンション高いのにカード不正利用されてて情緒おかしい女」と題し、カードの不正利用を訴える動画を投稿。「今頑張ってテンション上げているんだけど、マジBADなことが起きて」と切り出し、ハワイから帰国してきた際にカード会社から、カードの不正利用を知らせる電話がきたことを明かした。
中町は「『えっ？』みたいな。たしかに、ハワイで1回買い物したときに（カードを）使えなくなったわけ。でも、マヨルカの飛行機とかハワイの飛行機とか一気に取ったからそれで上限金額きたのかなと思っていて。それで日本から帰ってから連絡しようと思っていたんだけど、まさかのあっちからご連絡いただいて。『綾さんハワイ行ってましたよね？カード見る感じハワイでお買い物されていたと思うんですけど、ハワイに行っている間に仙台のメガ・ドンキで買い物されていますか？』って」と中町がハワイに訪れている間に仙台のMEGAドン・キホーテやトイザらスでの引き落としがあったことを知らされたと伝えた。
不思議に思ったカード会社がカードを止めてくれたと説明し、中町は「6月くらいから不正利用されていて、最近それに気づいたのね、それもずっとICOCA（ICカード乗車券）で1週間に1回くらい1万円チャージされていて。ハワイに行く1週間前くらいに新しいカードに変えたばっかりだったの。新しいカードに変えたから『すっきり。安心安心』と思って行ったんだけど、『携帯のパスワードとか全部バレています。だから、カードを変えてもあっちがログインできるようになっている』」とカード会社から忠告されたことを口にした。
また、不正利用の額について「マジめっちゃ使っててそいつが。『は？』と思って。まずICOCAを3日に1回くらいチャージするわけ。で、ICOCAでバレたと思ったのかICOCAからnanacoにチャージしたわけ。『はぁ？こっちSuica派だから』みたいな。『は？ふざけんなよ』と思って。で、私がハワイ行っている間にテンション上がったのか爆買いしているわけ。トイザらスとか、メガ・ドンキで3万円分くらい買っていて。高級果物とか買ってて」「リアル30万くらいは使われている」と告白。カード会社からは返金対応があったことを話しつつ、「マジ最悪な1週間の始まりです」と気持ちを吐露した。（modelpress編集部）
