8/5（火）に開幕した「第107回 全国高等学校野球選手権大会」では連日熱戦が繰り広げられている。日々生まれる熱いプレーはもちろんのこと、球児や周りの人たちの思いを取材し、熱量そのままを伝える「熱闘甲子園」も連日放送中！

その「熱闘甲子園」に、今年も豪華ゲストが出演。 本日8月12日（火）、かつて番組の顔として高校球児の“熱”を伝えた長島三奈が登場！たゆまぬ努力を続ける球児たちの熱い思いを、長島三奈流の取材で描き、今も変わることのない高校野球愛・高校野球への思いを語る。そして連日、甲子園で全力プレーをみせる球児たちに、熱いエールを送る！

©ABCテレビ

【長島三奈 コメント】

107回目の夏、選手宣誓を務めた智弁和歌山・山田希翔主将の「人々の心に大きな感動を届けたい」の言葉通り、連日感動を届けてくれる球児達を甲子園球場が優しく包み込んでいます。

佐賀北“がばい旋風”の2007年に生まれた3年生たち。代打として一打にかける熱い想い、その想いを熱く後押しするチームメイト。この夏も球児達の熱く温かい想いをお伝えできればと思います。

■出演

斎藤佑樹 ヒロド歩美

ゲスト・長島三奈（8月12日）

■「熱闘甲子園」放送日時

8月5日（火）～23日（土）

（月～金）よる11:10

（土）よる11:00

（日）夜11:15

※TVer・バーチャル高校野球で見逃し配信も！

※放送日変更・休止の場合あり

※雨天順延あり、決勝戦まで放送