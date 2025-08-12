MEGUMI¡¡3¥Ò¥í¡¦Ê¡ÅÄËãµ®¤ÎÏ·²½¤ÎÇº¤ß¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤³µÇ°¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê43¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2¡¦47¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ï·²½¤ÎÇº¤ß¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFÅÄÃæÊË¤È¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¡£ÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤ÇÊ¡ÅÄ¤¬¡Ö»ä¤ÏÏ·²½¡£´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â³¤±¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Ê¡ÅÄ¤Ë¡¢¡ÖÉÝ¤¤¡©¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¡£²¿¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ºâ»ºÅð¤Þ¤ì¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤¨¡¢²¿¡©¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤»¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤³µÇ°¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐËã¿ì¤È¤«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¿ÈÂÎ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¼õ¤±¤¿ÄË¤ß¤ò¿ÈÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤Ë¡¢MEGUMI¤Ï¡ÖÄË¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢º£¤Î¤Ï¡£ÄË¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ú¤¾å¤²¤â¤ä¤Ã¤ÆÈ©¤âºÆÀ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÈþÍÆµ¡´ï¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö´Ú¹ñ¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤¯¤é¤¤¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎÉ¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£ÄË¤ß¼å¤¤¿Í¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£