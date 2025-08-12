双子を妊娠中の中川翔子、宮島咲良と“ヲタ活デート” 笑顔あふれる近況報告
タレントの中川翔子が11日にインスタグラムを更新。親交の深いタレントの宮島咲良との“ヲタ活デート”を報告した。
【写真】中川翔子＆宮島咲良、プライベートの全身ショット（ほか3枚）
中川が「ヲタ活してきたー！」と投稿したのは都内にあるスクウェア・エニックスの公式キャラクターグッズショップで撮影されたオフショット。写真には、宮島と仲良くショップ内のカフェで食事を愉しむ様子やショップ内のグッズが収められている。
双子を妊娠中であることを公表している彼女は投稿の中で「ひきこもりデイズだからちょっとでも友達に会えてめっっちゃ元気でた 話したいことをマシンガンのよーに話し合いました！」とコメント。さらに「いつか双子が三歳くらいになったら さくらたんmcの戦隊イベ連れて行けたらいいなぁ」とつづっている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
【写真】中川翔子＆宮島咲良、プライベートの全身ショット（ほか3枚）
中川が「ヲタ活してきたー！」と投稿したのは都内にあるスクウェア・エニックスの公式キャラクターグッズショップで撮影されたオフショット。写真には、宮島と仲良くショップ内のカフェで食事を愉しむ様子やショップ内のグッズが収められている。
双子を妊娠中であることを公表している彼女は投稿の中で「ひきこもりデイズだからちょっとでも友達に会えてめっっちゃ元気でた 話したいことをマシンガンのよーに話し合いました！」とコメント。さらに「いつか双子が三歳くらいになったら さくらたんmcの戦隊イベ連れて行けたらいいなぁ」とつづっている。
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）