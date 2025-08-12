¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¡¢¾×·â¤Î¡È¼Ú¶â³Û¡É¤ò¹ðÇò¡¡ÅÔÆâ¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤âÎÞÌÜ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Û¤òËè·îÊ§¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÈø·Áµ®¹°¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á²È¤Î¿·µï
¡¡º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë¤È¼íÌî±Ñ¹§¤¬¸Î¶¿¤ÎµÜ¾ë¸©¤ò»¶ºö¡£Èø·Á¤ÏÀçÂæ»Ô¤ÎÊª·ï¤ò³«Àß¤¹¤ë¡ÉÊª·ï¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯5·î¤ËÅÔÆâ¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò·ú¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Èø·Á¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à»ö¾ð¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ëÃæ¡¢°ËÃ£¤¬¡Ö6000Ëü¼Ú¶â¤·¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×¤ÈË½Ïª¡£Èø·Á¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡Ö6000Ëü¼Ú¶â¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¯¤ÆµÈËÜ¤Ë¤â¼Ú¤ê¤Æ¡Ä¤½¤ÎµÈËÜ¤¬1Ç¯¤ÇÊÖ¤»¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤¬Çú¾Ð¤¹¤ëÃæ¡¢Èø·Á¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©£±Ç¯¤Ç¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Û¤òËè·îÊ§¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ªËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
