『ミス・ワイフ』オム・ジョンファ＆ソン・スンホン、10年ぶり共演 韓国ドラマ『かけがえのない私のスター』U-NEXTで配信決定
俳優のオム・ジョンファ、ソン・スンホンが出演する韓国ドラマ『かけがえのない私のスター』（毎週月・火曜 後11：00〜配信）が18日より、U-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。
【写真】『ミス・ワイフ』オム・ジョンファ＆ソン・スンホンが久々共演
同作は、トップスターの女優が突如として平凡な中年女性になってしまうことから始まるラブコメディー。
伝説のトップスターと呼ばれる女優イム・セラを演じるのは、『ノンストップ』や『ミス・ワイフ』のオム・ジョンファ。ある日目を覚ますと、25年の月日がたっており平凡な女性ポン・チョンジャになってしまう、というユニークな役どころを演じる。オム・ジョンファにとってラブストーリー作品への久々の復帰作となることから、韓国で大きな注目を集めている。
一匹狼の警察官トッコ・チョルを演じるのは、『プレーヤー』シリーズで人気を博したソン・スンホン。25年ぶりに彼女と再会し、偽装マネージャーとしてそばで支える。オム・ジョンファとソン・スンホンは『ミス・ワイフ』以来10年ぶりの共演となり、ファンの間でも大きな話題となっている。
そんな2人が織りなす同作は、“時を超えたロマンチックコメディ”として、笑いと涙、そして、共感とトキメキが絶妙なバランスで描かれている。温かみのある展開と心揺さぶるストーリー展開に、期待が高まっている。
■作品概要
製作国：韓国
製作年：2025年
配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）
配信開始日：8月18日（月）夜11：00※毎週月・火曜日配信
■スタッフ
監督：チェ・ヨンフン
■キャスト
オム・ジョンファ、ソン・スンホン、イエル、オ・デファン ほか
■あらすじ
国民的女優イム・セラは突如として姿を消し、韓国中を揺るがした。それから25年が経ったある日、25年間の全ての記憶を失くしたセラが、平凡な中年女性ポン・チョンジャとなって目覚める。チョンジャは戸惑いながらも、過去の記憶と輝いていた自分を取り戻すことを決意する。そんな中、交通課に左遷された元エリート刑事トッコ・チョルと出会い、彼がマネージャーとなる事になり…。
【写真】『ミス・ワイフ』オム・ジョンファ＆ソン・スンホンが久々共演
同作は、トップスターの女優が突如として平凡な中年女性になってしまうことから始まるラブコメディー。
伝説のトップスターと呼ばれる女優イム・セラを演じるのは、『ノンストップ』や『ミス・ワイフ』のオム・ジョンファ。ある日目を覚ますと、25年の月日がたっており平凡な女性ポン・チョンジャになってしまう、というユニークな役どころを演じる。オム・ジョンファにとってラブストーリー作品への久々の復帰作となることから、韓国で大きな注目を集めている。
そんな2人が織りなす同作は、“時を超えたロマンチックコメディ”として、笑いと涙、そして、共感とトキメキが絶妙なバランスで描かれている。温かみのある展開と心揺さぶるストーリー展開に、期待が高まっている。
■作品概要
製作国：韓国
製作年：2025年
配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）
配信開始日：8月18日（月）夜11：00※毎週月・火曜日配信
■スタッフ
監督：チェ・ヨンフン
■キャスト
オム・ジョンファ、ソン・スンホン、イエル、オ・デファン ほか
■あらすじ
国民的女優イム・セラは突如として姿を消し、韓国中を揺るがした。それから25年が経ったある日、25年間の全ての記憶を失くしたセラが、平凡な中年女性ポン・チョンジャとなって目覚める。チョンジャは戸惑いながらも、過去の記憶と輝いていた自分を取り戻すことを決意する。そんな中、交通課に左遷された元エリート刑事トッコ・チョルと出会い、彼がマネージャーとなる事になり…。