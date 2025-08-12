「人工知能」が３位、ソフトバンクＧが異彩人気で牽引役に＜注目テーマ＞ 「人工知能」が３位、ソフトバンクＧが異彩人気で牽引役に＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ データセンター

２ 下水道

３ 人工知能

４ 防衛

５ 建設

６ 半導体

７ 国土強靱化

８ 造船

９ 不動産関連

１０ 地方銀行



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「人工知能」が３位にランクインしている。



生成ＡＩ市場の急成長が世界的に加速している。国内外を問わず人工知能（ＡＩ）の研究開発や社会実装の動きが想定を上回るペースで進んでおり、株式市場でもテーマ買いの動きが顕著だ。



その代表格となっているのがソフトバンクグループ<9984.T>で、きょうは売買代金でサンリオ<8136.T>に次ぐ２位となり、株価も一時１０００円を超える上昇で１万５０００円目前まで駆け上がる場面があった。ソフトバンクＧは米国の大規模なＡＩインフラ整備計画である「スターゲート」で主導的なポジションを担っており、海外投資家からも注目度が高まっている。直近では、ソフトバンクＧが米オハイオ州にある台湾の鴻海精密工業の傘下企業が所有する電気自動車（ＥＶ）工場を取得すると米大手メディアが報じたが、これは工場をＡＩデータセンターに転用する方針とみられており、株価を強く刺激する格好となったもようだ。



米国ではＡＩ用半導体「ブラックウェル」を手掛けるエヌビディア＜NVDA＞が爆発的な需要を獲得し、ＡＩ関連の象徴株に位置付けられているが、ＡＩデータセンターの建設ラッシュは当分続く見通しで、成長の伸びしろは大きいとの見方がある。世界ベースでみたＡＩの市場規模は２０３０年に１兆８５００億ドル（約２７５兆円）に拡大するとの一部試算もあり、株式市場でも改めてＡＩ関連への投資マネーの視線が強まっている。



ソフトバンクＧ以外に、中小型の関連銘柄ではＦＲＯＮＴＥＯ<2158.T>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A.T>、トリプルアイズ<5026.T>、ＡＢＥＪＡ<5574.T>、サイオス<3744.T>、ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<3993.T>、ヘッドウォータース<4011.T>、ＨＥＲＯＺ<4382.T>、フォーカスシステムズ<4662.T>などが注目されている。



