アース製薬が５連騰、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

アース製薬<4985.T>が５連騰し年初来高値５５７０円にツラ合わせ。８日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１７５０億円から１７８０億円（前期比５．２％増）へ、営業利益を６５億円から８０億円（同２４．５％増）へ、純利益を４３億円から５３億円（同５２．５％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１２０円から１２５円へ引き上げたことが好感されている。



５月中旬以降の気温上昇に伴い虫ケア用品の出荷が好調に推移していることに加え、プロトリーフの連結子会社化による寄与分を計画に反映したことが要因。また、価格改定施策の効果や売上構成の変化などで粗利率が想定を上回る見込みであることや、経費の効率化なども寄与する。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高１０２６億６９００万円（前年同期比５．７％増）、営業利益１３５億５４００万円（同２６．０％増）、純利益９３億７６００万円（同２２．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS