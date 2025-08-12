「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日正午現在でタイミー<215A.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



１２日の東証グロース市場でタイミーが３日ぶりに反落。同社は６日取引終了後、単発アルバイトマッチングサイトを運営するスキマワークス（東京都港区）の全株式を取得し、グループ会社化すると発表。これを受け、株価は急伸した。スキマワークスは、物流倉庫領域における業務委託（ＢＰＯ）型運営に強みを持っている企業。両社の知見とノウハウを掛け合わせることで、「タイミー」が導入されている多くの拠点で安定した運営を実現できる体制の強化を図る。株価は上昇基調にあるが、７日には昨年９月につけた２２３５円の最高値を更新したことから、足もとでは利益確定売りも警戒されている様子だ。



出所：MINKABU PRESS