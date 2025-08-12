Æü´Ú¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼çÍ×3´§(¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¡×)¤Î²÷µó¤«¤é5Ç¯...´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±ÅªMC¤â»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¡©
¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¤ä¥¤¥à¡¦¥¹¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤¬´é¤òÂ·¤¨¡¢2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¥Ó¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡£
2017Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·èÃÇ¤·¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¤ÏÄé¿¿°ì¤ä²Ï¹çÍ¥¼Â¤é¤È¶¦±é¤¹¤ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤â¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤äÆüËÜ¤Ç¤â¼ã¤¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ÛÃ¼¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤Î»òÊª¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK #299¡×(8·î27Æü(¿å)¤ËMnet¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷)¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç"»ÒÌò¥¹¥¿¡¼"¤È¤·¤Æ¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤â¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥µ¥Ë¡¼ ±Ê±ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡×(2011Ç¯)¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Ê¥ß¤Î¹â¹»»þÂå¤ò±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö²ø¤·¤¤Èà½÷¡×(2014Ç¯)¤Ç¤ÏÆÍÁ³20ºÐ¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆÇÀå¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¹¥±é¡£É´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ(±Ç²èÉôÌç)¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢"´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Î»êÊõ"¤È¤Þ¤Ç¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾ºäÅíÍû¤È¶¦¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¡×(2019Ç¯)¤Ç¤Ï¡¢Âè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò´Þ¤à3´§¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À(ºîÉÊ¾Þ¡¦ÃË½÷¼ç±éÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾ÞÆ±»þ¼õ¾Þ¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó)¡£
¡Ö¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±ÅªMC¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë"¥í¥Ã¥¯º²"¤È¤â¤¤¤¨¤ë»×¤¤¤¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤À¡£
¤Þ¤º´Ú¹ñ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢18ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ë¡¼ ±Ê±ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤Ç¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤ËÃÇ¹Ô¤·¤¿2Ç¯È¾¤ËµÚ¤Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Î±³Ø¤À¡£»ÒÌò¤«¤éÃ¦Èé¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤¤¤¤ÇÈ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÅÏÊÆ¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
³Ú¤·¤¤Î±³ØÀ¸³è¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢Î±³Ø¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Î¡Öº£¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð10Âå¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2017Ç¯¤ËÆüËÜ¿Ê½Ð¤ò·èÃÇ¤·¤¿»þ¤Î¿´¶¤ä¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤â¤Þ¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö²ø¤·¤¤Èà½÷¡×¤¬ÂçÀ®¸ù¤·¡¢¿Íµ¤¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¡Ö¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆÍÁ³¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é²¿¤«ºîÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈMC¤Î¥¸¥§¥½¥¯¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤½¤Î»þ¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¤¹¤´¤¯Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç...¡×¤È¡¢°Õ³°¤ÊÎ¢ÏÃ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡£¼ã´³¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¤Æ"Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤¤¡ª"¤È»×¤Ã¤Æ...¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÌîË¾¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
11·î¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¼Â¤Ïº£¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤ÊËÜ²»¤â¤³¤Ü¤ì½Ð¤¹¡£
´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Î6¥ö·î¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÂæËÜ¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¤Î²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°(ºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾ÞÉôÌç)¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Î¶Ã¤¤Î¿´¶¤Ê¤É¤â¡¢Á¯ÌÀ¤Ë¸ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ÆÂçÃÀ¤Ë´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Î"¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£"¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ì¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢¥¸¥§¥½¥¯¤â»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÎ¾¼ê¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¡Ö¥í¥Ã¥¯¡õ¥Ô¡¼¥¹¡ª¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤¤¤Ã¤½À¶¡¹¤·¤¤¤Û¤É¡£ºÍÇ½¤äÅØÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥í¥Ã¥¯º²¤â¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸Æþ¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡á¼ò´óÈþÃÒ»Ò
¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK #299(¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î27Æü(¿å)22:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Mnet
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹