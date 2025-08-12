◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、０―６の６回先頭の３打席目はストレート四球で出塁した。大谷はこれで１０試合連続出塁。８月はここまで全ての試合で出塁をマークしている。

８月は試合前時点で９試合連続安打を記録し、３戦連続マルチ安打＆２戦連発中。今季４度目の３戦連発がかかる。相手先発のＪ・ソリアーノは大谷にとっては初対戦の元同僚右腕で、今季はここまで２４試合に登板し、７勝９敗、防御率４・０１をマーク。初回先頭の１打席目は、二ゴロに倒れた。

ブーイングと歓声が入り交じる中で迎えた３回２死の２打席目はフルカウントから８６・９マイル（約１４０キロ）のナックルカーブにバットが空を切り、空振り三振に倒れた。

大谷は１０日（同１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目に、２戦連発でリーグトップのシュワバー（フィリーズ）に並ぶ４１号を放ち、６日ぶりにキングに返り咲いた。今季１１度目の初回先頭打者弾はシーズン記録では歴代８位タイで、２３年ベッツ（１２本）の球団記録に王手。２４年シュワバー（１５本）のメジャー記録も射程に捉えた。

大谷は１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦で４イニングの古巣初登板の予定。２３年３月に行われたアメリカ代表とのＷＢＣ決勝で空振り三振に打ち取って以来となるトラウトとの再戦も見込まれるだけに、まずはバットで弾みをつけたいところだ。

試合前にはブルペン投球練習の前に、花巻東高の先輩でエンゼルス・菊池雄星投手と再会を果たし、ガッチリと握手。写真撮影に収まるなど、リラックスした様子を見せた。その後の投球練習では約２５球ほど投じた。