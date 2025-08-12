女優・山本舞香の最新ビジュアルに注目が集まっている。

１２日までにインスタグラムを更新し「ＭＡＱＵＩＡ ＯＮＬＩＮＥ」のオフショットをアップ。金髪に超ミニ×ブーツの秋先取りコーデを披露した。金髪ボブでさらにクールに。フォロワーは「えーまって！！可愛い！！」「ほんっっっとに鬼可愛い」「ほんまに金髪似合いすぎてる」「どんだけ可愛いんだろぉ！」「めっちゃ透明感」と絶賛した。

昨年１０月からＭＣを務めている日本テレビ系紀行ドキュメンタリー番組「ＡＮＯＴＨＥＲ ＳＫＹ（アナザースカイ）」（土曜・午後１１時）も好評だ。９日の放送では、華やかな花柄のペムラムトップスが映える上品フェミニンスタイルで登場。ハイトーンの金髪がファッションにもマッチし、ガーリーに雰囲気をガラリと変えた。

プライベートでは昨年１０月にロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏとの結婚を発表。インスタグラムにたびたびＨｉｒｏが登場したり、Ｈｉｒｏの父で歌手の森進一がテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）で山本について語るなど、家族関係もオープンだ。