Àè·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤Î¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ±¿Æ°°÷¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µÈÓÇ½»ÔµÄ¤ÎÌîÅÄÄ¾¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢Àè·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢¥Ó¥éÇÛ¤ê¤äÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÁªµó±¿Æ°¤ò¤·¤¿Êó½·¤È¤·¤Æ¡¢Áªµó±¿Æ°°÷¤Î½÷À­3¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ15Ëü800±ß¤òÅÏ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌîÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Áªµó¤ÎÍâÆü¤Ë½÷À­¤é¤ËÂÐ¤·¡¢Áªµó»öÌ³½ê¤ä¸Ä¿ÍÂð¤Ç¸½¶â¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Êó¹ð
¡ÖÁÜºº°÷¤¬ÌîÅÄÄ¾¿ÍÍÆµ¿¼Ô¤Î»öÌ³½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×

·Ù»¡¤Ï¸áÁ°10»þÁ°¤ËÈÓÇ½»Ô¤Ë¤¢¤ëÌîÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¸å±ç²ñ»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢´Ø·¸»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÌîÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£