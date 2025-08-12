¡Ö¤â¤¦ÅÐ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×»ö¸Î°äÂ²¡¦ÈþÃ«ÅçË®»Ò¤µ¤ó¡Ê78¡Ë ¹âÎð²½¤ËÉÔ°Â¤â¡Ä °äÂ²¤¬¤Ä¤¯¤ë¡Ø8.12Ï¢Íí²ñ¡Ù¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¡×¡ÚÆü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î40Ç¯¡Û
Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Î°äÂ²¤Ç¤Ä¤¯¤ë²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ç¡¢9ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿½÷À¤Ï¡¢40Ç¯ÌÜ¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°äÂ²¤Î¹âÎð²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬Âè1²ó¤Î½¸²ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤Î¤Í¡×
ÈþÃ«ÅçË®»Ò¤µ¤ó¡¢78ºÐ¡£Â©»Ò¤Î·ò¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ9¡Ë¤ò40Ç¯Á°¤ÎÆü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«·ò¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤Ã¤È¥Þ¥Þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ»ö¤¬Ê¹¤³¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê·ò¤«¤é¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡£¤â¤¦¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¡×
Åö»þ¤ÎµÏ¿¤âÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ê½ñ¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¾Êí¤âËÜÅö¤Ë¼ê½ñ¤¤Ç¡¢È¯Â¤Î»þ¤Ç¤¹¤Í¡×
»ö¸Î¤«¤é4¤«·î¸å¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢°äÂ²¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö8.12Ï¢Íí²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î½ý¤Î¿¼¤µ¤Ë»ä¼«¿È¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
ÈþÃ«Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ°äÂ²Æ±»Î¤ò·Ò¤²¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2006Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Îµ¡¤Î»Ä³¼¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¡Ö°ÂÁ´·¼È¯¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£Åö½é¡¢»Ä³¼¤Ê¤É¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤é¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¸ø³«¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¡£ÈþÃ«Åç¤µ¤ó¤ÏÀè·î¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿¦°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ö±é¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ì¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸æÁãÂë»³¤Î¶õ¤«¤é°ì½ï¤Ë°ÂÁ´¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¼Ò°÷
¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ëµ¯¤¤¿»ö¸Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´°äÂ²¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¼¡¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤òÃÎ¤ë¸½Ìò¼Ò°÷¤Ï17¿Í¤È¤ï¤º¤«0.1¡ó¡£°ÂÁ´¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¶µ·±¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈþÃ«Åç¤µ¤ó¤Ï¡£
¡Ö40Ç¯¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¿¤Á¡¢1Ç¯1Ç¯¶èÀÚ¤ê¤À¤«¤é¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é40Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤·¡¢8·î13Æü¤Ï¼¡¤Î41Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡×
¤·¤«¤·¡¢¡Ö°äÂ²¤Î¹âÎð²½¡×¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê40Ç¯¤Ë¡ËÆÃÊÌ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦ÅÐ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢1Ç¯1Ç¯¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¡£¤¤Î¤¦¡¢ÄÆÍî¸½¾ì¤Î¤Õ¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²¤é¤¬ÅôäÆ¤òÎ®¤·¡¢µ¾À·¼Ô¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅôÏ¶¤Ë¤Ï¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¡£
º£Ç¯¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢Â©»Ò¤Î·ò¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤òÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£