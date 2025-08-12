フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が11日（日本時間12日）、敵地グレートアメリカン・ボールパークでのレッズ戦に「2番DH」で先発出場。8回表の第4打席に今季42号2ランを放った。

ナ・リーグ本塁打王争いでは試合前時点で首位タイだった大谷翔平投手（ドジャース）を追い抜き単独トップに。打点争いでも2位のピート・アロンソ内野手（メッツ）に4点差をつけリーグトップを独走している。

■打球角度39度の豪快アーチ

シュワーバーは、2ー1と逆転した8回2死三塁の場面で迎えた第4打席。交代したばかりの相手2番手サンティランの2球目、真ん中高めのフォーシームを振り抜くと、打球は角度39度で高く舞い上がり、右翼ポール際の最上段へ。飛距離404フィート（約123.1メートル）、速度112.2マイル（約180.5キロ）の豪快アーチとなった。シュワーバーは、これで後半戦22試合12本塁打と勢い止まらず。2試合連発でナ・リーグ首位タイに返り咲いた大谷をすぐさま追い抜き、単独トップに躍り出た。42本塁打、97打点でリーグトップに立っているシュワーバー。早くも熾烈なトップ争いが繰り広げられるなか、大谷にとって2年連続タイトルへの最大のライバルとなりそうだ。