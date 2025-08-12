半田そうめんの製造販売を行うオカベ（徳島県美馬郡）が「そうめんに合わせるトッピング」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年7月4日から同月22日、全国の10〜80代以上の男女を対象にインターネットで行われました。計2139人から有効回答を得ています。

2位は「ネバネバの効果で食べやすい」トッピング

3位は「オクラ」（35％）でした。回答者からは「ネバネバが好きだから」「そうめんと絡んで食べやすい」「彩りがよい」などのコメントが寄せられたとのことです。

2位には「とろろ」（36％）がランクイン。「ネバネバがそうめんに絡んでおいしいから」「食欲が湧きづらい日でもネバネバの効果で食べやすく栄養も取れそう」といった声が集まったということです。

そして、1位は「天ぷら」（42％）でした。回答では「あっさりしたそうめんに、揚げ物のコクが合うから」という回答が多く寄せられたとのこと。さらに「ボリュームを出したいから」など、ガッツリ食べたいときに満腹感をアップさせる具材として重宝している人もいたということです。