東京エディション虎ノ門と東京エディション銀座が、秋の恵みを優雅に楽しむアフタヌーンティーを展開。

季節の食材を取り入れた贅沢なアフタヌーンティーで、特別なひとときを過ごせます☆

東京エディション銀座「ソフィーズ オータム アフタヌーンティー」／東京エディション虎ノ門「オータム エディション アフタヌーンティー」

提供期間：

東京エディション虎ノ門 2025年9月3日（水）〜11月4日（火）

東京エディション銀座 2025年8月29日（金）〜11月30日（日）

東京エディション銀座では2025年8月末より、東京エディション虎ノ門では2025年9月から、秋の恵みを優雅に楽しむアフタヌーンティーを提供。

秋の恵みを使ったスイーツやセイボリーを楽しめる、期間限定のアフタヌーンティーを、それぞれのホテルで堪能できます！

東京エディション虎ノ門は、ホテル31階の「Lobby Bar（ロビー バー）」にて「Autumn EDITION Afternoon Tea（オータム エディション アフタヌーンティー）」をラインナップ。

東京エディション銀座は、ホテル14階のモダンブラッスリーをコンセプトにしたレストラン 「Sophie at EDITION（ソフィー アット エディション）」にて「Sophie’s Autumn Afternoon Tea（ソフィーズ オータム アフタヌーンティー）」が提供されます☆

東京エディション虎ノ門「Autumn EDITION Afternoon Tea（オータム エディション アフタヌーンティー）」

提供期間：2025年9月3日（水）〜11月4日（火）

提供時間：12:00 - 17:00（L.O. 16:30）

価格：ファインティーセレクション 8,500円（税・サ込）／タワービュー・グラスシャンパン 1杯付き 13,000円（税・サ込）

場所：東京エディション虎ノ門 Lobby Bar（ロビー バー）

メニュー：

セイボリー：・あんぽ柿、クリームチーズ、生ハムの最中・さつまいもとラグーのヴォロヴァン・柚子胡椒香るサーモンといくらのいなり寿司・トリュフ、東京ブッラータ、舞茸のキッシュ・和牛とかぼちゃのモンブラン仕立てスイーツ：・洋梨のカヌレ・キャラメルとかぼちゃのチーズケーキ・ヘーゼルナッツプラリネマカロン・熊本産和栗のモンブラン・葡萄とカシスゼリースコーン：アップルティー、プレーン （クロテッドクリーム、ストロベリージャム）

東京エディション虎ノ門が用意する、旬の恵みを優雅に楽しむアフタヌーンティーは「Autumn EDITION Afternoon Tea」

31階にある「Lobby Bar」にて、秋を象徴する果実を贅沢に使用した、スイーツの品々を楽しめます☆

キャラメルとかぼちゃのチーズケーキや熊本県産和栗のモンブラン、葡萄とカシスのゼリーなどがラインナップ。

セイボリーには、あんぽ柿と生ハムを最中に仕立てた趣深い一品から和牛や舞茸、柚子胡椒など秋の香り漂うメニューが並びます。

この季節ならではの豊かな食材を存分に生かし、丁寧に仕立てた秋のご馳走を味わう「Autumn EDITION Afternoon Tea」

清々しい秋の空と東京の景色を眺めながら、特別な午後のひとときが過ごせます！

セイボリー：あんぽ柿、クリームチーズ、生ハムの最中

あんぽ柿の柔らかな食感と甘みに、北海道産のクリームチーズとフランス産の生ハムを合わせたひと品。

仕上げにエキストラバージンオイルとクリスタルミックスを添え、最中に仕立てられています。

心地よい甘味と塩味が、口の中でまろやかに纏まるセイボリーです。

セイボリー：さつまいもとラグーのヴォロヴァン

フランスの伝統料理「アッシ・パルマンティエ」をイメージした「さつまいもとラグーのヴォロヴァン」

贅沢な和牛のラグーと紫さつまいものピューレを重ね、パイに包んで焼き上げた一品です。

さつまいものピューレに忍ばせた濃厚なチーズとバターの風味が、一層奥深い味わいに仕上げられています。

セイボリー：柚子胡椒香るサーモンといくらのいなり寿司

甘めに仕立てた白米に柚子胡椒でマリネしたサーモン、しょうゆ漬けのいくらや玉子焼き、きゅうりをのせた目にも美しいいなり寿司。

トップに添えた柚子の皮と紫蘇の花がさわやかな風味を加え、食欲をそそります！

セイボリー：トリュフ、東京ブッラータ、舞茸のキッシュ

贅沢にトリュフの香りを纏ったブッラータと、舞茸のキッシュ。

渋谷チーズスタンドの東京ブッラータをたっぷり使った生地は、焼くことでトリュフオイルと舞茸の芳醇な香りがさらに際立ちます。

仕上げに添えたトリュフパウダーが、濃厚な味わいのキッシュを、より格別な味わいへと引き上げる美味しさです☆

セイボリー：和牛とかぼちゃのモンブラン仕立て

バターとクリームで芳醇に仕立てた北海道産のかぼちゃペーストの中に、和牛のコンビーフとガーリック＆ハーブのブルサンチーズを忍ばせた「和牛とかぼちゃのモンブラン仕立て」

かわいらしいかぼちゃの形に見立てた、モンブランタルトです！

スイーツ：洋梨のカヌレ

チョコレートとフィアンティーヌの上に、洋梨のムースとコンポートをグリーンのホワイトチョコレートでコーティングしたカヌレをのせたスイーツ。

トップにはシャンティクリームとココアパウダー、葉に見立てたミント、へたに見立てたチョコレートで洋梨を再現したかわいらしい一品に仕上げられています。

スイーツ：キャラメルとかぼちゃのチーズケーキ

自家製クッキー生地と、北海道産クリームチーズで仕立てたかぼちゃのチーズケーキの中に、甘く煮たかぼちゃを忍ばせたひと品。

トップのキャラメルシャンティクリームがコクのある甘みを、パリパリのかぼちゃチップスが楽しい食感を加えています！

スイーツ：ヘーゼルナッツプラリネマカロン

ヘーゼルナッツのプラリネを合わせたバタークリームを、マカロンでサンド。

その上に、キャラメル・ココア・アーモンドを混ぜて焼いた、パリパリのチョコレートチュイールが重ねてあります。

トップには、ローストアーモンド・ピスタチオ・ヘーゼルナッツ・セミドライクランベリー・金箔をあしらい、クランチーな食感と程よい苦味を楽しめるマカロンに仕上げたスイーツです。

スイーツ：熊本産和栗のモンブラン

和栗のペーストとダイスカットをたっぷり練りこんだタルト生地を焼き上げ、クリームフェッテと、和栗のペーストを贅沢に絞ったモンブラン。

ミルクチョコレート・渋皮付きの和栗の甘露煮・キャラメルチョコレートパフ・銀箔をトップにあしらい、栗の風味を存分に堪能できるモンブランに仕立てられています。

スイーツ：葡萄とカシスゼリー

パンナコッタと、葡萄とカシスのゼリーが二層になったグラスデザート。

ゼリーの中に忍ばせたフレッシュな葡萄の果肉とセミドライ無花果が、よりリッチな味わいを演出しています。

カシスのギモーヴ・シャンティクリーム・ダークチョコレートをトップに添え、豊かな味わいが楽しめる、秋らしい一品です☆

東京エディション銀座「Sophie’s Autumn Afternoon Tea（ソフィーズ オータム アフタヌーンティー）」

提供期間：2025年8月29日（金）〜11月30日（日）

提供時間：12:00 - 17:00（L.O. 15:00）

価格：6,800円（税・サ込）

場所：東京エディション銀座 Sophie at EDITION（ソフィー アット エディション）

メニュー：

セイボリー：・江田畜産オールナチュラルビーフプロシュート、無花果のマリネ・紅はるかの焼き芋と北海道産北寄貝のタルトレット・北海道産秋鮭のリエット、東京産白味噌、パイクラスト・栗南瓜のムースと黒蜜のタルトレット、越前海岸百笑の塩、東京産蜂蜜スイーツ：・熊本県産和栗のモンブラン・南瓜のクレームブリュレ・無花果とチョコレートのタルト・梨とバニラのムース・シャインマスカットとフロマージュブラン、エルダーフラワージュレ・プラリネとシナモンのシュークリームスコーン：全粒粉スコーン（クロテッドクリーム、自家製無花果ジャム）

東京エディション銀座が提供する「Sophie’s Autumn Afternoon Tea」は芋栗かぼちゃをはじめ、無花果や葡萄、秋鮭などの食欲をそそる贅沢な食材がプレートを彩ります☆

シェフが心を込めて作り上げた、秋の味覚を味わい尽くす期間限定のアフタヌーンティーです。

スイーツは、この季節ならではの果物をふんだんに使った6種が用意されます。

熊本県産和栗を使用したモンブランに、かぼちゃのクレームブリュレ、シャインマスカットのフロマージュブランや無花果とチョコレートのタルトなどが登場。

セイボリーには4種のメニューが並び、季節を感じる味わい。

紅はるかの焼き芋と北海道産北寄貝のタルトや、無花果と和栗とともに江田牛の生ハムを使用したカナッペ、北海道産秋鮭と東京の白味噌を合わせたパイなどが用意されます。

セイボリー：江田畜産オールナチュラルビーフプロシュート、無花果のマリネ

赤ワインとメープルシロップでマリネし、水分を飛ばして旨味を凝縮させたドライ無花果を、宮崎県江田畜産のビーフプロシュートで包んだ「江田畜産オールナチュラルビーフプロシュート、無花果のマリネ」

竹炭パンに和栗のクリームを敷き、塩味と甘味の絶妙なバランスを引き立てます！

セイボリー：紅はるかの焼き芋と北海道産北寄貝のタルトレット

タルトに忍ばせた焼き芋クリームに、低温調理で甘みを引き出した紅はるかのダイスカット、北寄貝ととびっこのサラダを重ねた「紅はるかの焼き芋と北海道産北寄貝のタルトレット」

仕上げに焦がしバター醤油パウダーをトッピングし、一層奥深い味わいに。

とびっこのぷちぷちとした食感が織りなす、絶妙なハーモニーを堪能できます。

セイボリー：北海道産秋鮭のリエット、東京産白味噌、パイクラスト

塩麴でマリネした北海道産秋鮭に、大葉と東京白味噌を合わせてリエットに仕立て、サクサクのパイ生地にのせたセイボリー。

白味噌とマヨネーズを合わせたまろやかなピューレをトップにあしらい、旬の鮭の旨味を堪能できる一品です！

セイボリー：栗南瓜のムースと黒蜜のタルトレット、越前海岸百笑の塩、東京産蜂蜜

栗南瓜のムースに、ダイスカット・チップ・パンプキンシードを重ねた、旬の南瓜をまるごと堪能できる一品。

黒蜜と東京産蜂蜜が奥行きのあるコクを加え、仕上げにはミネラルたっぷりで強い旨味が特徴の越前海岸百笑の塩をひとふりするのが味の決め手です。

甘味と塩味が生み出す、絶妙なコントラストが口の中に広がります。

スイーツ：熊本県産和栗のモンブラン

しっとりと焼き上げたメープルケーキに、甘さ控えめの生クリームを忍ばせ、熊本県産の和栗クリームを絞ったモンブラン。

渋皮付きの和栗甘露煮と生クリームを添え、仕上げに金箔をあしらった、華やかな一品です！

スイーツ：南瓜のクレームブリュレ

南瓜のほっくりとした味わいを引き立てた、クレームブリュレ。

パリパリのキャラメリゼと生クリームの上に、ローストパンプキンシードを忍ばせたサクサク食感がアクセント。

「EDITION」ロゴの入ったビターチョコレートのほろ苦さが、ほどよく甘味を引き締めます☆

スイーツ：無花果とチョコレートのタルト

タルト生地の中に、ビターチョコレートのガナッシュと無花果の赤ワインコンポートを敷き詰めたタルト。

フレッシュな無花果と、サクサクとしたチョコレートパフを添えて仕上げています。

お好みで、周りに散りばめたカカオニブとともに味わうと、ビターな風味と一味違った食感になる一品です！

スイーツ：梨とバニラのムース

梨とバニラ・ホワイトチョコレート・生クリームを使ったムースに、アニス・バニラ・シナモンでコンポートした梨をあしらったムース。

甘く漂うスパイスの香りに、トップのシトラスフラッシュのハーブが爽やかで、軽やかな余韻を添えます☆

スイーツ：シャインマスカットとフロマージュブラン、エルダーフラワージュレ

フロマージュブランクリームにシャインマスカットとナガノパープルを重ね、エルダーフラワージュレを流し込んだスイーツ。

爽やかな味わいで、リフレッシュにぴったりの一品です。

スイーツ：プラリネとシナモンのシュークリーム

シナモンを練り込んだスパイス香るクッキーシュー生地の中に、プラリネ入りディプロマットクリームを閉じ込めた「プラリネとシナモンのシュークリーム」

仕上げにヘーゼルナッツのローストとパウダーをあしらい、香ばしさを引き立てています☆

秋の恵みを優雅に楽しむアフタヌーンティーを、東京エディション虎ノ門と東京エディションギン材が展開。

東京エディション虎ノ門と東京エディション銀座の「秋の恵みを優雅に楽しむアフタヌーンティー」は、2025年8月末より順次、それぞれのホテルで提供です！

