10月下旬 発売予定 【PAC-MAN クレーンゲーム】 価格：9,350円 【PAC-MAN エアホッケー】 価格：5,500円 【PAC-MAN ピンボール ミニ/STREET FIGHTER II ピンボール ミニ/SONIC ピンボール ミニ】 価格：各3,300円

インフォレンズは、「PAC-MAN」をモチーフにした「PAC-MAN クレーンゲーム」、「PAC-MAN エアホッケー」、「PAC-MAN ピンボール ミニ」および、「STREET FIGHTER II」をモチーフにした「STREET FIGHTER II ピンボール ミニ」、「ソニックシリーズ」をモチーフにした「SONIC ピンボール ミニ」の全5製品をそれぞれ10月下旬に発売する。価格は3,300円から。

Amazon、INFOLENS GEEK SHOP、ヨドバシ.comにて販売されるほか、10月下旬より「INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店」でも販売される予定。

商品情報

「PAC-MAN クレーンゲーム」

価格：9,350円

本商品は「PAC-MAN」をモチーフにした自宅で遊べるクレーンゲーム。ゲームセンターで遊ぶあのワクワク感を、コンパクトサイズでそのまま楽しめる。

クレーン部分はパックマンをモチーフにしており、カプセルをつかむ姿はまるでゲーム中にドットをパクパク食べているようにも見える。BGMも盛り上がる演出が満載で、何度でもチャレンジしたくなる遊びごたえのある一台に仕上がっている。

「PAC-MAN エアホッケー」

価格：5,500円

「PAC-MAN」から、自宅で遊べるエアホッケーゲームが登場する。「PAC-MAN」の世界観を活かしたデザインで、何度でも繰り返し遊べるバトル体験を楽しめる。

「PAC-MAN ピンボール ミニ/STREET FIGHTER II ピンボール ミニ/SONIC ピンボール ミニ」

価格：各3,300円

「PAC-MAN」、「STREET FIGHTER II」、「ソニックシリーズ」から、手のひらサイズのミニピンボールが登場。それぞれ本格仕様のミニチュアで、実際にボールをはじくレバーを動かして遊べる。細部までこだわったデザインで、コレクションにもぴったりの商品となっている。

PAC-MAN ピンボール ミニ

STREET FIGHTER II ピンボール ミニ

SONIC ピンボール ミニ

販売について

発売時期：10月下旬予定

【オンライン販売】

・Amazon

・INFOLENS GEEK SHOP

・ヨドバシ.com

【INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店販売】

販売開始：10月下旬予定

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

※店頭販売は発売日以降、順次開始予定です。取り扱い店舗は今後追加される可能性がございます。

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) SEGA

(C) CAPCOM