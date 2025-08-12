かっぱ寿司 お持ち帰り商品「秋の彩り12種セット」販売、大切りまぐろ･サーモン使用/「プレミアムプリン」付セットや「オードブル」も

かっぱ寿司は、2025年8月21日〜11月26日までの間、持ち帰り商品「秋の彩り12種セット」を全店で販売する。あわせて、「秋の彩り12種セット&プレミアムプリン」「秋のごちそうオードブル」も販売する。

販売に先立ち、8月8日から予約受付を開始している。

〈“秋の彩り”が詰まった期間限定商品〉

行楽やイベントで家族や友人と集まる機会が増える秋期限定で、持ち帰り商品「秋の彩り12種セット」など3品を販売する。なお、一部店舗では価格が異なる。

かっぱ寿司 秋期限定の持ち帰り商品

◆「秋の彩り12種セット」

「大切りまぐろ」「大切りサーモン」は、店内で切り付けを行うことで、ネタ本来のうまみと食感が楽しめる。大切りにすることで、まぐろの繊細な味わいやサーモンの食感と脂のノリを損なうことなく、満足感のあるメニューに仕上げた。このほか、とろける甘みの「ほたて」や濃厚なうまみの「赤えび」、子どもに人気の「特盛ねぎとろ」などを詰め合わせた。

【内容】

大切りまぐろ、大切りサーモン、赤えび、ほたて、いか、とろっとサーモンハラス、なすの揚げびたし、えんがわ、煮穴子、玉子、特盛いくら、特盛ねぎとろ

※ほたてはサイズによりカット方法が異なる

【販売価格(各税込)】

1人前(12貫):1,400円〜

2人前(24貫):2,800円〜

3人前(36貫):4,200円〜

4人前(48貫):5,600円〜

5人前(60貫):7,000円〜

かっぱ寿司「秋の彩り12種セット」

◆「秋の彩り12種セット&プレミアムプリン」

なめらかな口どけが人気の「プレミアムプリン」付きで、1人前につき100円(税込)引きになるお得なセット。

※『三俣店』では販売していない。

【販売価格(各税込)】

1人前(12貫):1,720円〜

2人前(24貫):3,440円〜

3人前(36貫):5,160円〜

4人前(48貫):6,880円〜

5人前(60貫):8,600円〜

かっぱ寿司「秋の彩り12種セット&プレミアムプリン」

◆「秋のごちそうオードブル」

2〜3人前、税込2,120円〜

【内容】

･塩麹仕立ての真さば竜田揚げ

･さつまいもの天ぷら

･フライドポテト

･ジューシーとり唐揚げ

･枝豆

･だし巻き玉子

･揚げたこ焼き

(ケチャップ･マヨネーズ･ソース付)

かっぱ寿司「秋のごちそうオードブル」

〈単品サイドメニュー&スイーツも販売中〉

また、かっぱ寿司では、持ち帰りメニューとして、単品のサイドメニューやスイーツも展開している。いずれも税込価格。

◆「ふるふるポテト(コンソメ)」490円〜

かっぱ寿司「ふるふるポテト(コンソメ)」

◆「ふるふるポテト(のりしお)」490円〜

かっぱ寿司「ふるふるポテト(のりしお)」

◆「3種のおつまみ(だし巻き玉子･枝豆･小なす浅漬け)」500円〜

かっぱ寿司「3種のおつまみ(だし巻き玉子･枝豆･小なす浅漬け)」

◆「お持ち帰り用 プレミアムプリン」420円〜

※三俣店では販売していない。

かっぱ寿司「お持ち帰り用プレミアムプリン」

◆「串団子2本セット(つぶあん･みたらし)」470円〜

かっぱ寿司「串団子2本セット(つぶあん･みたらし)」