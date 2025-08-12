かっぱ寿司 お持ち帰り商品「秋の彩り12種セット」販売、大切りまぐろ･サーモン使用/「プレミアムプリン」付セットや「オードブル」も
かっぱ寿司は、2025年8月21日〜11月26日までの間、持ち帰り商品「秋の彩り12種セット」を全店で販売する。あわせて、「秋の彩り12種セット&プレミアムプリン」「秋のごちそうオードブル」も販売する。
販売に先立ち、8月8日から予約受付を開始している。〈“秋の彩り”が詰まった期間限定商品〉
行楽やイベントで家族や友人と集まる機会が増える秋期限定で、持ち帰り商品「秋の彩り12種セット」など3品を販売する。なお、一部店舗では価格が異なる。
かっぱ寿司 秋期限定の持ち帰り商品
◆「秋の彩り12種セット」
「大切りまぐろ」「大切りサーモン」は、店内で切り付けを行うことで、ネタ本来のうまみと食感が楽しめる。大切りにすることで、まぐろの繊細な味わいやサーモンの食感と脂のノリを損なうことなく、満足感のあるメニューに仕上げた。このほか、とろける甘みの「ほたて」や濃厚なうまみの「赤えび」、子どもに人気の「特盛ねぎとろ」などを詰め合わせた。
【内容】
大切りまぐろ、大切りサーモン、赤えび、ほたて、いか、とろっとサーモンハラス、なすの揚げびたし、えんがわ、煮穴子、玉子、特盛いくら、特盛ねぎとろ
※ほたてはサイズによりカット方法が異なる
【販売価格(各税込)】
1人前(12貫):1,400円〜
2人前(24貫):2,800円〜
3人前(36貫):4,200円〜
4人前(48貫):5,600円〜
5人前(60貫):7,000円〜
かっぱ寿司「秋の彩り12種セット」
◆「秋の彩り12種セット&プレミアムプリン」
なめらかな口どけが人気の「プレミアムプリン」付きで、1人前につき100円(税込)引きになるお得なセット。
※『三俣店』では販売していない。
【販売価格(各税込)】
1人前(12貫):1,720円〜
2人前(24貫):3,440円〜
3人前(36貫):5,160円〜
4人前(48貫):6,880円〜
5人前(60貫):8,600円〜
かっぱ寿司「秋の彩り12種セット&プレミアムプリン」
◆「秋のごちそうオードブル」
2〜3人前、税込2,120円〜
【内容】
･塩麹仕立ての真さば竜田揚げ
･さつまいもの天ぷら
･フライドポテト
･ジューシーとり唐揚げ
･枝豆
･だし巻き玉子
･揚げたこ焼き
(ケチャップ･マヨネーズ･ソース付)
かっぱ寿司「秋のごちそうオードブル」〈単品サイドメニュー&スイーツも販売中〉
また、かっぱ寿司では、持ち帰りメニューとして、単品のサイドメニューやスイーツも展開している。いずれも税込価格。
◆「ふるふるポテト(コンソメ)」490円〜
かっぱ寿司「ふるふるポテト(コンソメ)」
◆「ふるふるポテト(のりしお)」490円〜
かっぱ寿司「ふるふるポテト(のりしお)」
◆「3種のおつまみ(だし巻き玉子･枝豆･小なす浅漬け)」500円〜
かっぱ寿司「3種のおつまみ(だし巻き玉子･枝豆･小なす浅漬け)」
◆「お持ち帰り用 プレミアムプリン」420円〜
※三俣店では販売していない。
かっぱ寿司「お持ち帰り用プレミアムプリン」
◆「串団子2本セット(つぶあん･みたらし)」470円〜
かっぱ寿司「串団子2本セット(つぶあん･みたらし)」