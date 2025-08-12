「教祖に女性を差し出した」と軽蔑され…韓国カルト宗教の信者だった俳優、壮絶な過去を告白

俳優のカン・ジソプが、宗教団体「摂理」（JMS、キリスト教福音宣教会）の信者だったという事実に対して心境を語った。

8月11日に韓国で放送されたバラエティ番組『オ・ウニョン ステイ』（MBN、原題）最終回では、カン・ジソプがこれまで話せなかった過去や傷について語った。

カン・ジソプは「これが最初で最後だ。もうこれ以上は話さない」と切り出すと、「心の安らぎを求めて足を運んだ場所だったが、“そんなところ”だとは知らなかった。俳優としてのキャリアも終わるかもしれないと思った」と告白。

（画像＝MBN）過去を語るカン・ジソプ

彼は大学時代にバイト先へと向かう途中、路上でモデルのスカウトを受けたことがきっかけで、ある宗教と関わることになったという。「最初からおかしいと感じる点があった」と内部の実態を明かし、周囲を驚かせた。

さらに「教祖に女性を差し出したなど、ありとあらゆるコメントが寄せられた」とほか、ついには周囲の知人たちまで離れていったことで「この世に信じられる人は一人もいない」と絶望したと回想。「なぜ、自分がこんな誤解を受けなければならないのか、この世からいなくなった方がいいのではと思った」と、当時の苦しい胸の内を明かすとともに、スタジオを重苦しい空気で包みこんだ。

なお、『オ・ウニョン ステイ』は今回の第8回でシーズン1が終了し、次シーズンの準備に入る。制作スタッフは「簡単には話せなかった心の中の話を、勇気を持って打ち明け、それを出演者が真摯に受け止めたことで、視聴者にも深い感動を伝えられた時間だった」とし、「『オ・ウニョン ステイ』を通じて、話し、聞くだけでも慰めになることを確認できた。次のシーズンでは、より広い視野と深い物語で、より多くの人に真の癒やしを届けられるよう準備していく」とコメントしている。

◇カン・ジソプ プロフィール

1981年2月6日生まれ、本名はキム・ヨンソプ。191cmの長身を生かし、モデル活動を開始。2005年にドラマ『神様、お願い』でデビューした。以降、ドラマ『二人の妻』（2009）、『ますます意気揚々』（2011）、『鳴かない鳥』（2015）、『太宗イ・バンウォン』（2021）、『台風の新婦』（2022）などに出演。ドラマだけでなく、バラエティ番組にも多数出演している。