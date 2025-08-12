さすがの人気ぶり…SEVENTEEN、ワールドツアー「 [NEW_] IN」仁川公演が“即完売”！

SEVENTEENが圧倒的な人気を改めて証明した。

所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、9月13日・14日に仁川（インチョン）アシアド主競技場で開催される「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN INCHEON」のチケットは、先行予約が開始された8月11日、オープン当日に完売したという。

ワールドツアーの幕開けとなる公演とあって、予約開始と同時に多くのアクセスが殺到し、熱い人気ぶりを見せつけた。

今回の「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」は、デビュー10周年を迎える彼らが、新たな挑戦への覚悟を込めて展開するツアー。オフライン公演だけでなく、オンラインライブストリーミングも並行して行い、世界中のCARAT（ファンダム名）と共に楽しめる内容となっている。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

SEVENTEENは仁川公演に続き、9月27日・28日に香港最大規模のカイタック・スタジアムで公演を行い、その後10月には北米5都市、11月から12月にかけては日本4大ドームでツアーを開催する予定だ。

昨年はソウルワールドカップ競技場や日本の日産スタジアムなど、韓国内外の大型スタジアムで単独コンサートを開催し、年間累計観客数150万人（オンライン・オフライン合計）を動員。この実績により、米ビルボードが発表した2024年年間ボックススコア「Top Tours」でK-POPアーティストとして唯一ランクインした。

今年上半期の同ランキングでも、K-POPアーティスト最高位となる3位を記録し、“公演職人”としての地位を不動のものにした。

（記事提供＝OSEN）