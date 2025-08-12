三笘薫、BBCがプレミアリーグ公式ゲームで獲得すべき選手に推す 「掘り出し物になりえる」
日本代表選手たちもプレーする英プレミアリーグ。世界最高峰の戦いは、今週末に新シーズン開幕を迎える。
そうしたなか、『BBC』は、プレミアリーグ公式ゲーム「Fantasy Premier League」で、注目すべき選手たちを取り上げていた。
「FPL」は、活躍する選手を予想して仮想のチームを編成するもの。
『BBC』は、ブライトンの「スター選手」として、日本代表の三笘薫を推していた。
「この日本人は、もしシーズンを通してコンディションを保つことができれば、FPLで非常に価値のある選手となるだろう。
ブライトンのチーム内得点王（10得点）であり、最も多くのキーパスと決定機を創り出した。
先発したのは28試合だけながら、その成績を残した彼は、ブライトンMF陣で真っ先に選ぶ選手であり、掘り出し物になりえる」
昨季のブライトンは8位だったが、三笘はプレミアリーグで10ゴールを叩き出し、ダニー・ウェルベック、ジョアン・ペドロ（現チェルシー）と並ぶチーム得点王になった。
ブライトンは16日の開幕戦でフラムと対戦する。28歳になった三笘は、移籍も噂されていたが、残留の可能性が高いとされている。