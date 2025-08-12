三笘薫、BBCがプレミアリーグ公式ゲームで獲得すべき選手に推す 「掘り出し物になりえる」

日本代表選手たちもプレーする英プレミアリーグ。世界最高峰の戦いは、今週末に新シーズン開幕を迎える。

そうしたなか、『BBC』は、プレミアリーグ公式ゲーム「Fantasy Premier League」で、注目すべき選手たちを取り上げていた。

「FPL」は、活躍する選手を予想して仮想のチームを編成するもの。

『BBC』は、ブライトンの「スター選手」として、日本代表の三笘薫を推していた。

「この日本人は、もしシーズンを通してコンディションを保つことができれば、FPLで非常に価値のある選手となるだろう。

ブライトンのチーム内得点王（10得点）であり、最も多くのキーパスと決定機を創り出した。

先発したのは28試合だけながら、その成績を残した彼は、ブライトンMF陣で真っ先に選ぶ選手であり、掘り出し物になりえる」

昨季のブライトンは8位だったが、三笘はプレミアリーグで10ゴールを叩き出し、ダニー・ウェルベック、ジョアン・ペドロ（現チェルシー）と並ぶチーム得点王になった。

ブライトンは16日の開幕戦でフラムと対戦する。28歳になった三笘は、移籍も噂されていたが、残留の可能性が高いとされている。