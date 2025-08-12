安藤優子、居酒屋風の夕食メニュー公開「アイデア勉強になる」「器も素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】キャスターの安藤優子が12日、自身のInstagramを更新。自宅で作った居酒屋風の夕食メニューの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】安藤優子、居酒屋風メニュー並んだ豪華食卓
安藤は「昨晩はまたもや、キッチン居酒屋アンドー開店（笑） めぼしい食材はほぼ使い切りました（笑）」と残り物活用での料理作りを報告。「メインは竹輪の豚バラ巻き 約一名からはその竹輪の豚バラ巻きを『えっ美味いなー』と意外な高評価」と家族からの反応を明かした。投稿では、鰹、キムチやっこ、ちくわときゅうりとツナ和え、生ハムサラダ、ほうれん草のごま酢和えなど和食器に盛り付けられた様々な小鉢料理が並ぶ食卓写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「アイデア勉強になる」「器も素敵」「竹輪活用法参考になります」「居酒屋風で素敵」「残り物活用すごい」「美味しそうです」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安藤優子「キッチン居酒屋アンドー」の手料理披露
