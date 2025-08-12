²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅ·µ¤¹¶Î¬Ë¡¡ª²ÆµÙ¤ß¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¡ÌÔ½ë¡¦¥²¥ê¥é¹ë±«¡¦ÂæÉ÷¤òÃÎ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
²ÆµÙ¤ßÅþÍè¡ª¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ë²Ö²ÐÂç²ñ¡¢³¤¿åÍá¡Ä¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿§¡¹¤È¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹¶Î¬Ë¡¡ª¤É¤ó¤ÊÅ·µ¤¿Þ¤äµ¤¾Ý¾ò·ï¤Î»þ¤Ë¹ÓÅ·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤²ÆµÙ¤ß¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î²Æ¤ÎÅ·¸õ¡¡¶ÉÃÏÅªÂç±«¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
²ÆËÜÈÖ¡ª²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î²Æ¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö´ÑÂ¬»Ë¾å½é¡×¤Î¹â²¹¤äÂç±«¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¡Ö°ÛÎã¤ÎÌÔ½ë¡×¡¢¡ÖºÒ³²µé¤ÎÂç±«¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶ÉÃÏÅªÂç±«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬80¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ä¡¢3»þ´Ö¹ß¿åÎÌ150¥ß¥ê°Ê¾å¡¢Æü¹ß¿åÎÌ300¥ß¥ê°Ê¾å¤Î¶¯ÅÙ¤Î¶¯¤¤±«¤Ï¡¢1980Ç¯º¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤ª¤ª¤à¤Í2ÇÜÄøÅÙ¤ËÉÑÅÙ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ë±«±À¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ë¿å¾øµ¤ÎÌ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë»õ»ß¤á¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¶áÇ¯¡¢Âç±«¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤ÎÂç±«¤ÎÁý²ÃÎ¨¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ÎÅ·µ¤¿Þ¡¡ÌÔ½ë¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¤³¤ó¤Ê»þ
²ÆµÙ¤ßÃæ¡¢½ë¤µ¤Î¸·¤·¤¤Æü¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å·µ¤¿Þ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ËÀªÎÏ¤ò¹¤²¤ëÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬¡¢Æî¤«¤éÆüËÜÉÕ¶á¤òÊ¤¤¦»þ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¯À²¤ì¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¶¯¤¤¤È¡¢ÆüËÜ³¤¤äÀ¾ÆüËÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¾¯¤·¤À¤±Àè¤¬¤È¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥¸¥é¤ÎÈø¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤«¤é¤³¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤Î·Á¤ò¡Ö¥¯¥¸¥é¤ÎÈø·¿¹âµ¤°µ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥¸¥é¤ÎÈø¤¬¸«¤¨¤ë»þ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤è¤¯À²¤ì¤ë¤¿¤áÆüº¹¤·¤¬¶¯Îõ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï¢Æü¤ÎÀ²¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ®¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¤è¤êµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆµÙ¤ßÃæ¤â¡Ö¥¯¥¸¥é¤ÎÈø¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤µ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤«¥Ç¡¼¥¿¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤Ê¤ëµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊµÏ¿Åª¹â²¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤ËÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²ÈÂ²´Ö¤ÇÏÃ¤·¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü¾ï¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²Æ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¡¡¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ï¤³¤ó¤Ê»þ¤ËÈ¯À¸
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¥Ô¥ó¤È¤¯¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¡×¤Ïµ¤¾ÝÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍ½Â¬¤Ç¤¤¿¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹ß¤ëÂç±«¤Î¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¶ÉÃÏÅªÂç±«¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÑÍð±À¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃÏ¾å¤È¾å¶õ¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¡¢±«±À¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ë¿å¾øµ¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Û¤ÉÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«¤«¤é¶¯Îõ¤ÊÆüº¹¤·¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àºÝ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶õµ¤Ãæ¤ÎÂÐÎ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¤ä¤ä¼å¤Þ¤ê¡¢¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àºÝ¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æ¤ËÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¥ï¡¼¥É¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÑÍð±À¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÂç±«¤äÍë±«¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·µ¤¹¶Î¬Ë¡¡¡¡»³¤ä²Æ¥Õ¥§¥¹¡¦²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÆÍÁ³¤Î¹ë±«¡ª¥µ¥¤¥ó¤Ï
²Æ¤Ï»³¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¤ä²Ö²ÐÂç²ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢²°³°¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤àÊý¤âÂ¿¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤¤ÆÍÁ³¤ÎÂç±«¡¦¡¦¡¦¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤ËÅ·µ¤¤ÎÊÑ²½¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢È÷¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÞ¤ÊÂç±«¤äÍë±«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶õ¤ÎÊÑ²½¤«¤é¤âÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¡¢
1.¡ÖµÞ¤Ë¿¿¤Ã¹õ¤Ê±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡×
2.¡ÖÍë¤ÎÌÄ¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×
3.¡ÖµÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°Ãû¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
²°³°¤Ç²á¤´¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈòÆñ¾ì½ê¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤ÎÍÍ»Ò¤ËÃí°Õ¤·¡¢±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å·µ¤¹¶Î¬Ë¡¢¡¡ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¡¡ÂæÉ÷Ãæ¿´¤«¤éÅìÂ¦¤ÏÆÃ¤Ë´í¸±¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÂæÉ÷¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤Ï1Ç¯´Ö¤ÎÈ¯À¸¿ô¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï25.1¸Ä¤Ç¡¢·îÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢8·î¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯5.7¸Ä¡¢¼¡¤Ë9·î¤¬5.0¸Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÜ¶á¿ô¤Ï8·î¡¢9·î¤Ï¤È¤â¤Ë3.3¸Ä¡¢¾åÎ¦¿ô¤Ï8·î¤¬0.9¸Ä¡¢9·î¤Ï1.0¸Ä¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤Îº¢¤Ï¡¢¤¤¤ÄÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¡¢¾åÎ¦¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂæÉ÷Ãæ¿´¤«¤é¸«¤Æ¼«Ê¬¤¬²á¤´¤¹¾ì½ê¤Ï¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂæÉ÷¤Ï»þ·×¤ÈÈ¿ÂÐ²ó¤ê¤Ë²óÅ¾¤¹¤ëµðÂç¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿±À¤Î²ô¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷Ãæ¿´¤è¤ê±¦Â¦¤Ï¡¢ÂæÉ÷ËÜÂÎ¤ÎÈ¿»þ·×¼þ¤ê¤ÎÉ÷¤ËÂæÉ÷¤Î°ÜÆ°Â®ÅÙ¤¬²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢°ìÁØÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÁØ¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÎ¤«¤éÂæÉ÷¤Î±¦Â¦¤¬¡Ö´í¸±È¾±ß¡×¡¢ÂæÉ÷¤Îº¸Â¦¤¬¡Ö²Ä¹ÒÈ¾±ß¡×¤È¤¤¤¦Á¥¾è¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º¸Â¦¤Ï°ÂÁ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸Â¦¤Ç¤âºÒ³²µé¤ÎË½É÷¤äÂç±«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Å·µ¤Í½Êó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤²ÆµÙ¤ß¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£