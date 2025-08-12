ガールズロックバンド「East Of Eden」、インストゥルメンタルハードロックバンド「D_Drive」のギタリストYuki（37）が12日までにインスタグラムを更新。第1子となる女児を出産したことを報告した。

Yukiは「無事に元気な女の子を出産しました」と生まれたばかりの愛娘を抱いた写真を公開。「昨日退院しまして、無事に産まれてきてくれてありがとうという気持ちでいっぱいです」と思いをつづり、「私は今まで子宮と卵巣を1回ずつ、合計2回の手術をしており、高齢出産にもかかわらず無事に出産できたのは、医師や助産師さん、そしていっぱい安産祈願をしてくれた皆様のおかげです 本当にありがとうございます!!」と感謝した。

続けて「初めての出産と育児、想像以上に色々大変ですが、これからも1日1日を楽しんでいきます」と意気込みをつづり、今後の活動については「お仕事はまだおやすみをいただきますが、また復帰のタイミングは様子をしっかりとみつつ、お知らせさせていただきたいと思います」と説明。「これからもよろしくお願いします！」と呼びかけた。

兵庫県神戸市出身のYukiは17歳からギターを始める。22年12月31日、自身のXで結婚を発表。「私事ですが結婚しました お相手は11年間交際してきた男性で音楽業界と関係ない人ですが、私がギタリストとして仕事を続けられるのも、応援してくれるファンの皆様、家族、そして彼の理解とサポートがあるからこそです。皆様ありがとうございます！幸せな家庭を築き、ギタリストとして益々精進します！」とつづっていた。