◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2025年8月11日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席は四球を選んで出塁した。

山本が打ち込まれ、0―6と大きくリードを広げられて迎えた6回、先頭で打席に入ると、相手先発・ソリアーノからストレートの四球を選んで出塁した。

初回の第1打席はソリアーノのシンカーでニゴロ、3回2死の第2打席もナックルカーブに空振り三振に倒れた。

前日10日（同11日）のブルージェイズ戦は今季11本目の先頭打者弾で2戦連発41号をマーク。2度の申告敬遠も含め4出塁するなど、4打数2安打だった。

ただ、終盤は精彩を欠き、6回に二盗こそ成功も三盗に失敗。4―5の9回1死満塁では、一打サヨナラの好機で空振り三振に倒れ、指揮官が「三振するという結果はまったく予想していなかった。低めの球を追いかけてしまい、それは絶対に避けなければならないプレーだ」と断じた。

フィリーズ・シュワバーがこの日のレッズ戦でナ・リーグ単独トップの42号を放っただけに、シュワバーに並ぶ3戦連発42号に期待がかかる。

先発した山本由伸はメジャー自己ワーストとなる4回2/3を6失点で降板した。