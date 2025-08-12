◇第107回全国高校野球選手権第7日 2回戦 松商学園 0―3 岡山学芸館（2025年8月12日 甲子園）

4年ぶり38回目出場の松商学園（長野）は岡山学芸館に敗れ、夏は08年以来17年ぶりに初戦敗退を喫した。

県大会無失策の堅守にほころびが出た。初回、相手先頭打者の強いゴロを遊撃の漆戸大晟（2年）がはじくエラー。ここは捕手の木内壱晴（3年）が二盗を阻止したが、1死一塁からディレードスチールを許すと、先発左腕の加藤高慎（3年）が適時打を浴びて1点を失った。3回には1死一、三塁から一塁走者に二盗を仕掛けられ、木内が悪送球して2点目を失った。

打線は1回から5回まで毎回得点圏に走者を置きながら、あと一本が出なかった。2回には1死一、三塁から9番・久保田悟（2年）がスクイズを外され、飛び出した三塁走者が憤死。5回1死一、三塁は連続三振でチャンスを逃した。

8回には2番手左腕・森田隼翔（3年）が登板も、スクイズで決定的な1点を追加された。打線は6回以降わずか1安打でチャンスすらつくれず、零敗で甲子園を去ることになった。