「ものすごくキレイ」倉科カナ、有名俳優との結婚式ショットに反響！ 「ベストカップル賞ですね」
俳優の倉科カナさんは8月11日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を披露しました。
【写真】倉科カナ、有名俳優との結婚式ショット披露！
この投稿にファンからは、「お二人とも素晴らしくて泣きました」「すてききれいかわいいショット」「相手俳優がうらやましい」「ベストカップル賞ですね」「ものすごくキレイでかわいいドレス姿」「きれい過ぎる」「愛あるお2人」との声が寄せられました。
「お二人とも素晴らしくて泣きました」倉科さんは、「共演の多いハマケンさんとオフショット」とつづり、2枚の写真を投稿。ウエディングドレス姿を披露しました。写真は、テレビドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）のオフショットのようで、俳優で音楽家の浜野謙太さんと肩を組んだおちゃめなポーズや、乾杯するポーズなどが写っています。美しいデコルテが際立つドレス姿はとても華やかで、思わずうっとりしてしまうショットです。
「めっちゃかわいい」倉科さんのInstagramでは、日常ショットを多数公開しています。10日の投稿では、「今日はおいしいハンバーグ」とつづり、ハンバーグを頬張るかわいらしい姿を披露。コメント欄では、「めっちゃかわいい」「ハンバーグ食べてる姿もきれい」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)