今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「smiling_kon_dog」に投稿された1本の投稿です。人間に怯えていた保護犬の心温まる成長物語は、たくさんの人の涙を誘ったようです。

【動画：人間に怯え、ブルブル震えていた元保護犬→家族として愛情をたくさん与えた結果…】

困惑する元保護犬

今回の主役は、きつね顔が愛らしい『こん』ちゃんです。こんちゃんはもともとある保護施設にいましたが、多頭飼育崩壊を起こしてしまったそう。それを機に施設から保護カフェへと移り、現在の飼い主さんに引き取られたのです。たまたまカフェを訪れたという飼い主さんは、無言で見つめてくるこんちゃんに胸を打たれてしまったのだといいます。

家に迎えられたこんちゃんは、上目遣いで機嫌を伺うような表情をしていたそう。飼い主さんに心を開いてもいいか迷っている様子で、ときには怯えのあまりスキージャンパーのような体勢になってしまったり、ブルブル震えが止まらなくなることもあったそうです。

少しずつ縮まる距離

明らかに人馴れしていないこんちゃんとの生活は、普通の犬のそれとはまったく違うものとなりました。こんちゃんの居場所はいつもトイレ。視線が合ったと思っても、こんちゃんから近寄ってくることはありません。

いつも少し離れたところから視線を送るだけのこんちゃんに、「本当に仲良くなれるのだろうか」と心配になることもあったといいます。

しかし、お迎えから3ヶ月たつと、少しずつ歩み寄ろうとする仕草が見られたそう。緊張して目を見開いていることが多かったこんちゃんですが、徐々に力を抜いて飼い主さんと接することができるように。そんなこんちゃんに、飼い主さんは根気よく向き合ったのでした。

幸せそうな笑顔に涙…

お迎えから5ヶ月経過すると、こんちゃんは晴れやかな笑顔を見せてくれることが増えたそう！その表情は安心に満ち溢れており、飼い主さんとの絆をぐっと深めたことが伝わります。いつでも優しく見つめ返してくれる飼い主さんを、心から信じることができたのでしょう。

6ヶ月たつと、仰向けの体勢で抱っこもできるようになりました。目を柔らかく細めて口角を上げた表情に、思わず涙がこぼれます…。飼い主さんに愛されて「普通のわんこ」としての犬生を歩み始めたこんちゃん。これからもたくさんの幸せが訪れるよう、願ってやみません。

TikTokアカウント「smiling_kon_dog」には、他にもこんちゃんのたくさんの笑顔が投稿されています。すっかり「幸せ顔」になったこんちゃんの姿をもっと見てみたい方は、是非遊びに行ってみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「smiling_kon_dog」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。