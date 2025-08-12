Instagramアカウント『mamechiyo728』に投稿されたのは、ペットサロンでトリミングを受けるワンコのお姿。爪切りの時だけは口輪をつけているというワンコが、まるで人間のような器用さで見せた行動が話題となり、記事執筆時点で418万再生を突破。「可愛すぎ」「すごいw」などの声が寄せられています。

【動画：爪切りが苦手な犬→口輪をつけながらしようとすると…まさかの『人間のような行動』】

ペットサロンでのひととき

「豆千代」くんは、2016年7月生まれの豆柴の男の子。妻のモッチーちゃんと、日々個性豊かな生活を送っているといいます。この日は、ペットサロンでトリミングを受けていたそう。普段はとても穏やかな豆千代くんですが、手先を触られることだけはどうしても苦手。驚いた時に咄嗟に噛んでしまうことがあるため、安全のために飼い主さんの希望で口輪を装着してもらったそうです。

トリミング台の上で、口輪姿のままおとなしくしていた豆千代くん。しかし、トリマーさんが何かを取りに行くために離れた瞬間、その表情にわずかな企みの色が見えたそう…。

トリマーさんの背中を振り返って確認すると、豆千代くんは片方の前足で器用に口輪をカリカリ。数秒後には口輪を外し、ブルブルっと頭を振って“あごマスク”状態にしてしまったのだとか。その動きはまるで人間がマスクをずらすかのようで、思わずクスッと笑えます。

しかしその直後、戻ってきたトリマーさんに見つかり、慣れた手つきで口輪を戻されてしまう豆千代くん。抵抗することもなく、大人しくほっぺのお肉をぷにっと持ち上げられながら、再びセット完了。

二度目の挑戦とあきらめの瞬間

再びトリマーさんが席を外すと、豆千代くんはまたもやチラリと視線を送り、同じように前足でカリカリ。見事に口輪を外してあごマスクにするという“二度目の成功”をおさめたそうです。そして、戻ってきたトリマーさんに「何も知りませんよ」というような顔をしながらも、あっけなく元に戻されてしまったよう。

ところが、三度目のチャンスは訪れなかったといいます。トリマーさんがその後は席を外さなかったため、豆千代くんはトリマーさんの様子を伺いながらも、あきらめて大人しくトリミングの続きを受けていたんだとか。器用さと賢さが同居する、何とも可愛らしい光景だったのでした。

投稿には「キョロキョロして、上手に外しますねｗ」「ちゃんと大人しく付けられててかわいいのに隙を見計らって外すの笑える」「もうかわい過ぎます♡お姉さん、さすがプロ」「周りを確認してから 外してる豆千代くんｗ3回目は…出来なかったね！」「可愛すぎて吹き出した～！賢すぎる」「ちゃんと見計らって見られてないときに外してますね」「お顔がぎゅむーとなるのかわいい♡」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『mamechiyo728』では、豆千代くん夫婦の日常や、子犬時代の可愛らしい様子などがたくさん投稿されています。ほっこりしたい方は、ぜひチェックしてみてください！

