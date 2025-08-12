スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）は、１１日に欧州リーグ（ＥＬ）から除外されたイングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスの不服申し立てを棄却したと発表した。

日本代表ＭＦ鎌田大地が所属する同クラブは昨季、イングランド協会（ＦＡ）カップを初制覇し、新シーズンの欧州リーグ出場権を獲得していたが、フランス１部リヨンもＥＬ出場権を獲得したことで、同じオーナーによる複数クラブ所有に関する規則違反があったと、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）に判断されていた。

これでクリスタルパレスは、欧州カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）のプレーオフに回ることになったが、決定に納得していないのがクリスタルパレスのサポーター。英紙「ガーディーアン」によると、オーナーサイドだけでなく、ノッティンガム・フォレストのオーナーにも怒りの矛先が向いているという。

同クラブのオーナーは昨季のＦＡカップ決勝後にＵＥＦＡへクリスタルパレスが複数クラブ所有規制に違反した可能性を懸念を示した書簡をＵＥＦＡに送っていた。というのもクリスタルパレスがＥＬから除外されれば、出場権が回ってくることを知っていたからだ。

不本意な形とはいえ、ＥＣＬを勝ち上がって意地を見せたいところだ。