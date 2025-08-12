「激安すぎる」『ロピア』で初めて見たレアな品を購入「食べるものがたくさんあるのに買ってしまった」

会員制倉庫型スーパー『コストコ』と業務スーパーマニアのバロンママが12日に自身のアメブロを更新。スーパーマーケット『ロピア』で珍しい商品を発見したことを報告した。

この日、バロンママは「昨日はロピアへ行ったわけですが なんだこれ！？と、足が止まった！」「初めてロピアで見た！というか、スーパーで見た！」と明かし「マグロのテールです」と写真とともに紹介。「マグロの尾の近くを輪切りにしてあるもの、といえばイメージがわくでしょうか」と説明した。

続けて「コストコも行ったばかりだし食べるものがたくさんあるのに買ってしまった」と報告し「だってめちゃめちゃレア！1匹から1つしかとれないものだし しかも食べたことないし」とコメント。「とりあえず、かちんかちんのものを5個購入して冷蔵庫へ！」とつづった。

価格について「びっくりなのがその価格！1個なんと税込み194円！激安すぎるー！」と驚いた様子で明かしつつ「市場に通い詰めている妹によると市場でもめちゃレアで市場価格だと300円くらいだそう！」と説明した。

また、実家で「鯖の味噌煮」を作ったことを報告し、使用した味噌については「お味噌はコストコの野々市倉庫へ弾丸日帰りで行ったときに購入」と写真とともに明かした。