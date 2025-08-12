「え、凄い」人気漫画家、カズレーザーとの2ショット＆人柄明かす「赤でも普通におしゃれ！」「こんなに気さく」
漫画家の新條まゆさんは8月11日、自身のInstagramを更新。話題の人物とのツーショットを披露し、注目が集まっています。
【写真】新婚ほやほや芸人とのツーショット
また、「芸能人を見ても、ほぼ話しかけたりしないわたしが大ファンだったので、つい声をかけてしまいました」「気さくに応じてくれて、SNSもOKと言っていただいた」と、カズレーザーさんの人柄を明かしています。
コメントでは、「カズレーサーさん 赤でも普通におしゃれ！お似合いすぎるお二人」「なんて豪華なショット」「カズレーザーさんこんなに気さくなんですね」「カズさんは本当に良い人ですね」「推しと推しのツーショット!!最高です」「え、凄いね。こんな写真撮ってもらえて」「とってもいい写真ですね」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】新婚ほやほや芸人とのツーショット
「お似合いすぎるお二人」「カズレーザーさん、ご結婚おめでとうございます!!」と、10日に俳優の二階堂ふみさんとの結婚を発表したお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさんを祝福した新條さん。「この写真は2019年に新幹線のホームでお見かけして写真を撮ってもらったものです」と、投稿に載せた自身とカズレーザーさんとのツーショットについて説明しています。
コメントでは、「カズレーサーさん 赤でも普通におしゃれ！お似合いすぎるお二人」「なんて豪華なショット」「カズレーザーさんこんなに気さくなんですね」「カズさんは本当に良い人ですね」「推しと推しのツーショット!!最高です」「え、凄いね。こんな写真撮ってもらえて」「とってもいい写真ですね」などの声が上がりました。
「こんないいねの数初めて見た」カズレーザーさんは自身のX（旧Twitter）で10日に結婚を発表。「こんないいねの数初めて見た」とファンがコメントするほど祝福され、11日には「想像だにしなかった多くの方々からのお祝いの言葉、痛み入ります。ヘンテコ夫婦を代表しまして御礼申し上げます！」と感謝の言葉をつづりました。今後、2人の姿が見られるのを楽しみにしたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)