“中村問題”に揺れるS・ランスは前途多難…終了間際に被弾で痛恨ドロー発進。フランス１部に復帰できるのか。関根はフル出場、伊東は退団
中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスが現地８月11日、フランス２部リーグ第１節で、アミアンと敵地で対戦。２−２のドローで終わり、１年でのリーグ・アン復帰に向けて白星発進とはならなかった。
関根は右SBでフル出場。一方、「退団を認めないクラブとの関係が悪化」が報じられている中村は、メンバー外となった。
中村と共に中心を担った伊東純也がヘンクに移籍し、攻撃力の低下が懸念されるなか、いずれも19歳のママドゥ・ディアコンとハフィズ・イブラヒムがゴール。若き才能の活躍で２−１として最終盤を迎えたが、90＋３分に同点弾を浴びた。
手痛い結果となり、現地紙『L'EQUIPE』によれば、DFのセルヒオ・アキエメは「２ポイントを失ったと感じている。僕らはリードして、試合を支配していた...あのゴールまで」と嘆いた。
中村の問題もあり、S・ランスは前途多難だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】勝利寸前であまりに痛い失点…関根がっかり
