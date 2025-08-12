【サッカー】関西の好調２チームに注目！逆転勝利の京都サンガは「一人一人のクオリティーが高い」加地亮が絶賛【KICKOFF！KANSAI】

「ＫＩＣＫＯＦＦ ＫＡＮＳＡＩ」とガンバ大阪の応援番組「ガンバＴＶ」がスペシャルコラボ！９０分の生放送拡大スペシャルで関西チームの結果に注目した。好調２チームを加地さんが生解説。ヴィッセル神戸、京都サンガＦ．Ｃ．ともにエースが復帰し、後半戦へさらに加速していく。



▼ガンバＴＶとコラボスペシャルが放送！



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、『ガンバＴＶ』とのコラボスペシャルが生放送された。ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんと、ガンバＴＶから応援番組のＭＣ２年目、アイドルグループＮＭＢ４８のキャプテン小嶋花梨さんが登場した。





Ｊ１リーグで優勝争いを繰り広げるヴィッセル神戸は第２５節ＦＣ町田ゼルビア戦で敗れ、首位陥落。８試合ぶりの敗戦となった。ここから８月は１５日間で５試合消化する過密日程となる。加地さんは「総力戦になる。同じメンバーでは戦えません。底上げしながらチャンスなかった選手もどれだけ底上げできるか」とポイントを語った。町田戦ではＦＷ大迫勇也選手が約２か月半ぶりの実戦復帰。これはチームにとっても大きな戦力になる。関西ではもう１チーム好調な京都サンガＦ．Ｃ．。こちらも３か月半ぶりに大エースＦＷラファエル・エリアス選手がリーグ戦のスタメンへ復帰した。名古屋グランパスとの一戦は先制を許してしまうも、エリアス選手が同点弾をマーク。ＤＦ福田心之助選手が勝ち越し弾を決めて、逆転勝利を飾った。加地さんは「今シーズン粘れる。一人一人のクオリティーが高い」とベタ褒めだった。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年８月１０日（日）放送より）