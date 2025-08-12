「PayPay」で9月・10月開始の「あなたのまちを応援プロジェクト」を発表
PayPayは8日、地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」について、9月以降に実施されるキャンペーンを追加した。また、10月以降に実施するキャンペーンも発表している。
9月に新たに追加された自治体は、大阪府八尾市で、20％還元となる。
それ以外はいずれも10月開始のもの。 和歌山県紀美野町では25％還元、島根県江津市や埼玉県朝霞市などでは20％還元が予定されている。付与上限や、キャンペーン実施期間は自治体によって異なる。
期間：3000ポイント 岩手県紫波町 10月1日～10月31日 10％ 1回：1000ポイント
期間：3000ポイント 栃木県栃木市 10月1日～11月30日 20％ 1回：1000ポイント
期間：5000ポイント 埼玉県朝霞市 10月1日～10月31日 20％ 期間：2000ポイント
期間：1万ポイント 埼玉県新座市 10月16日～11月30日 20％ 期間：1000ポイント
期間：5000ポイント 神奈川県茅ヶ崎市 10月14日～10月31日 中小：20％
一部店舗：10％ 期間：1000ポイント（10％店舗）、2000ポイント（20％店舗）
期間：5000ポイント 福井県坂井市 10月1日～10月31日 10％ 1回：1000ポイント
期間：2000ポイント 愛知県東海市 10月1日～10月31日 20％ 1回：1000ポイント
期間：5000ポイント 大阪府東大阪市 10月1日～10月31日 20％ 1回：1000ポイント
期間：3000ポイント 和歌山県紀美野町 10月25日～12月8日 25％ 1回：2500ポイント
期間：5000ポイント 島根県江津市 10月1日～11月30日 20％ 1回：1000ポイント
期間：3000ポイント 広島県三原市 10月20日～11月30日 20％ 1回：2000ポイント
期間：2万ポイント 広島県北広島町 10月1日～10月31日 20％ 1回：2000ポイント
期間：5000ポイント 9月追加分 エリア 期間 還元率 付与上限 大阪府八尾市 9月16日～9月30日 20％ 1回：1000ポイント
期間：1000ポイント