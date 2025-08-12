シルヴェスター・スタローン代表シリーズ『ランボー』の前日譚映画で、若きジョン・ランボー役がノア・センティネオに決定したようだ。センティネオは実写版『ストリートファイター』ケン役も演じるブレイク前夜俳優。米が報じた。

Let’s go on a date! Seriously. is giving YOU the chance to win a date with me. We’ll fly you out to LA and meet up for an epic paint night. It’s all to support , so enter through the link in my bio or head to . - Noah (@noahcent)

物語の詳細は不明だが、ベトナム戦争中の若きジョン・ランボーを描くという。スタローンはこの企画に関与せず黙認。センティネオの起用も既に認知しているという。

2026年初頭にタイで撮影開始予定。『ランボー/最後の戦場』（2008）『ランボー ラスト・ブラッド』（2019）を手掛けたライオンズゲートが権利獲得のフロントランナーとなっている。

監督は痛快バイオレンス・アクション映画『SISU/シス 不死身の男』（2022）のヤルマリ・ヘランダー。脚本は『ブラックアダム』（2022）ロリー・ヘインズ＆ソーラブ・ノシルヴァーニ。『エクスペンダブルズ』シリーズや『エンド・オブ』シリーズのミレニアム・メディアが製作を務める。

若きランボー役に抜擢のセンティネオは1996年生まれの現在29歳。『好きだった君へのラブレター』シリーズや『ブラックアダム』（2022）アトム・スマッシャー役などで活躍。次回作は実写版『ストリートファイター』ケン役として竜巻旋風脚をお見舞いした後、“一人だけの軍隊”を演じる運びとなる。

Source: